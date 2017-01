Cum vorbim cu generaţia Iphone despre sexualitate

10

mai multe

As vrea sa te contrazic putin: in ziua de azi fetelor le apar problemele specifice feminine in jurul varstei de 10-12 ani, sau chiar mai devreme. Aparitia la 12-13 ani se petrecea inca din anii 198..., cu toata rigoarea alimentara impusa de regimul comunist. In scolile unde sunt copii ce provin din comunitati cu o slaba educatie, in general, fetitele intretin relatii incepand din clasa a 6-a, cu baieti mult mai mari decat ele - de la liceu. In clasa a 8-a deja au iubiti majori. Caz concret la scoala 12 B.P. Hasdeu, la un spectacol organizat de 1 iunie, o fata de clasa a 8-a din trupa de dans a scolii avea un "iubi" operator tv sau ce-o fi fost, iar dupa prestatia artistica si-au bagat limbile pe gat unul altuia pana in esofag; nu cred ca in intimitate se rezumau doar la asta. Asta se intampla acum 4-5 ani. Trecand peste atmosfera de barfa, ce nu inteleg eu e: ce naiba fac parintii acestor copii, sunt complet lobotomizati ?? Unde naiba sunt aceste specimene ?? Care este implicarea in viata propriilor copii ?? Doar ca i-au facut si le dau de mancare ?? In rest educatia e facut de gasca de la scoala, de la coltul blocului, care poate exercita o presiune si o influenta fantastica asupra unui copil. Mai ales in adolescenta cand hormonii o iau razna si labilitatea psihica e la ea acasa, E cool sa fi ca Bianca, Cruduta sau mai stiu eu ce fufa - au bani, se distreaza, cluburi, notorietate ... Iar daca un copil (baiat, fata) in pragul adolescentei vrea sa opuna rezistenta grupului - risca excluderea si oprobriul. Astfel incat decat sa riste marginalizarea si singuratatea - din nou (pe langa cea din familie - fata de parinti) - mai degraba, de sila sau fara, din nevoia de acceptare - se conformeaza regulilor grupului. Regulilor impuse de o societate bolnava. Si aici ar fi mult de discutat. Nu inteleg de ce daca noi, ca tara, facem parte din anumite uniuni internationale, avem obligatia sa preluam toate mizeriile existente in societatile lor. Ok, suntem prieteni, dar fiecare se gospodareste cum vrea la el acasa.

Răspuns la: aha... merge

Adăugat de : admirator, 9 decembrie 2014

nu trebuie uitat ca in prezenta unei alimentatii echilibrate si bogate, cu multa carne si lactate, oua, vitamine din fructe, fortati de produsele...