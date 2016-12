Cum vor fi admişi elevii în clasa a IX-a

1

OFERTA DE NEREFUZAT!

Biroul de presa al scolii-jucarie din centrul orasului emite urmatorul comunicat: intrucat la aceasta scoala nu se inghesuie niciun cadru didactic competent si titular sa dea concurs pentru ocuparea postului vacant de director, in afara de actualul director, bineinteles, suntem nevoiti sa facem o oferta. Se adreseaza tuturor cadrelor didactice de la alte scoli, in diferent de culoarea politica ( de preferat de la PSD, ca sunt inca la putere), cu gradul II si cel putin 4 ani vechime in invatamant, conform metodologiei! Oferta este: Dati concurs pentru ocuparea functiei de director!!! Veniti cu toata increderea, cadrele didactice nu mananca directori, in ciuda zvonurilor. Va asteptam.