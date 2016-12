Cum vor educatoare să salveze preşcolarii de calculator

Cum vor educatoare să salveze preșcolarii de calculator

Grădinița cu program prelungit nr. 36 „Steluțele Mării” din Constanța a demarat în acest an școlar un proiect foarte interesant, intitulat „Multicul-turalitate și diversitate pe plaiuri dobrogene” și care s-a concretizat, într-o primă fază, într-o expoziție de fotografie găzduită de Palatul Copiilor din Constanța.„Pentru că am observat că în rândul copiilor și al părinților a cam dis-părut pasiunea pentru tradiție, ne-am gândit să le propunem să revină la origini și să mai lase deoparte lap-topul, jocurile pe televizor și să se mai întoarcă spre cultură. Deja copiii de grădiniță sunt foarte agitați și ne-am gândit că prin acest proiect vom reuși să le insuflăm dragostea pentru obiceiurile românești”, declara pentru „Cuget Liber” inițiatoarea proiectului, Mihaela Petcu, care face echipă alături de Mihaela Clim, Nicoleta Răileanu și directoarea grădiniței, prof. Georgeta Adam.Fiind la prima ediție, proiectul are două componente: un concurs de fotografie, demarat în cadrul fiecăreia din cele 15 grădinițe partenere, cu ilustrarea de costume populare, obiceiuri și tradiții de sărbători, precum și un concurs de dansuri populare, care se va organiza în Maritimo Shopping Center în luna mai.„Vom încerca să realizăm și un mic târg de produse alimentare tra-diționale, cum ar fi plăcintuțe specific armânești, dar și turcești, de altfel cu implicarea tuturor etniilor din județul nostru. Și sperăm ca prin acest proiect copiii să fie mai preocupați de muzică, de dansuri, de alte activități decât televizorul și calculatorul. Poate reușim să-i mai liniștim și să-i mai înveselim, pentru că i-am observat căutând cu ochișorii să butoneze câte ceva. Și mai sperăm ca în anul școlar viitor acest proiect să devină național și să avem invitați din țară”, a mai adăugat același interlocutor.