Cum va reorganiza rectorul Sorin Rugină Universitatea „Ovidius“

Ieri, în sala consiliului de administrație al Universității „Ovidius”, rectorul Sorin Rugină a răspuns „tirului” întrebărilor mass media constănțene, în cadrul primei sale conferințe de presă în această calitate.După ce a prezentat impresionantele CV-uri ale celor cinci prorectori, fiecare cu punctele sale „tari”, echipă cu care va colabora în acest mandat de un an și jumătate, prof. univ. dr. Rugină a transmis și un mesaj: „S-a terminat cu tabere, s-a terminat cu perdanți, există un organism de conducere care răspunde pentru aplicarea planului managerial promis și respectarea legii. Pentru ceilalți, indiferent de orgolii, de nemulțumiri sau de lipsă de simpatie față de noi există doar o singură cale, să lucrăm pentru scopurile universității. Nu trebuie nici să ne iubim, nici să ne plăcem. Toată lumea a recunoscut că am o misiune grea, mai grea decât a celorlalți colegi ai mei”, a ținut noul rector să reamintească.Săptămâna viitoare urmează a fi supuse aprobării consiliului de administrație și Senatului noi prevederi ale regulamentului de funcționare al universități, dar și procedurile de aplicare, iar în termen de trei luni va trebui modificată Carta universitară.Și cum sesiunea de admitere se apropie cu pași repezi, rectorul a dorit să asigure viitorii candidați și părinții că în ciuda momentelor grele prin care a trecut, Universitatea „Ovidius” are un potențial foarte bun, prin baza sa materială, dar mai ales resursa umană.Iată ce a recomandat corpul de controlPunctul cel mai important al întâlnirii cu presa ar fi trebuit să fie concluziile corpului de control al Ministerului Educației, constatări pe marginea cărora s-au făcut multe speculații și pe care toată lumea era cu ochii și… urechile.„Constatările corpului de control al Ministerului Educației au fost aduse la cunoștința consiliului de administrație și Senatului Univer-sității «Ovidius» și, în medie, cam într-o lună noi trebuie să raportăm că am reușit să remediem sau să identificăm aspectele constatate de dânșii”, a precizat rectorul. Adăugând că în cele nouă luni scurse de la control au fost remediate o parte dintre aspecte, cum ar fi relația cu străinii și activitatea secretariatelor facultăților. „Timp de trei ani vom continua să fim monitorizați, iar din șase în șase luni o echipă de la minister se va deplasa la Universitatea Ovidius. Oricum, noi am solicitat un audit extern pe probleme financiare. Nu pentru că ar exista dificultăți, pentru că trebuie să știți că stăm foarte bine din punct de vedere al finanțării, ministerul deblocându-ne soldul”, a adăugat prof. univ. dr. Sorin Rugină.Întrebat cum comentează intrarea în lichidare a celor două specializări de la facultățile de Drept și de la Istorie, anunțate de Ministerul Educației Naționale, rectorul Sorin Rugină a declarat că în raportul comisiei chiar există o precizare legată de acest aspect: „Probabil vor mai exista specializări la care vom propune intrarea în lichidare. Nu putem ține un organism care funcționează artificial. Nu este numai neeconomic, dar nici practic nu este, pentru că nu poți să scoți absolvenți care nu-și vor găsi loc de muncă”. A recunoscut, totuși, că nu aceasta a fost prima sa grijă, ci aceea de a avea alături o echipă pe care să se bazeze, pentru a schimba imaginea Universității într-un interval foarte scurt. „Reorganizarea universitară care ni s-a recomandat a fi făcută presupune un proces elaborat, în urma căruia se vor lua decizii importante. Ideea nu este de a avea multe specializări, ci de a fi competitivi pe piața muncii”, a mai precizat prof. Rugină.