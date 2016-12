Cum va fi ales noul rector al Universităţii „Ovidius“

Cum va fi ales noul rector al Universității „Ovidius“

Prima dezbatere publică privind referendumul de alegere a rectorului Universității „Ovidius“ din Constanța (UOC), organizată ieri, în Aula Magna, a suscitat interesul a doar 20 de persoane, în majoritate profesori. Nu ne pripim să tragem concluzii, pentru că s-au găsit și scuze: fie lumea mai are timp să vină la celelalte două dezbateri, fie ceilalți știu ce vor și nu mai au întrebări de pus.Prorectorul prof. univ. dr. Victor Ploae a dat citire Metodologiei de organizare a referendumului, care a fost aprobată de Senat în ședința din 8 octombrie și care, în mare, respectă principiile alegerilor de acum doi ani. Principalul moderator a insistat, chiar i-a rugat pe cei câțiva colegi prezenți să disemineze rugămintea de a se mobiliza toată lumea universitară cu drept de vot pentru a se stabili din primul tur al referendumului dacă viitorul rector va fi ales cu vot universal și secret sau pe bază de concurs public.„Nu are niciun rost să lungim acest proces pentru a-l relua peste două săptămâni, când nu ar mai conta rata de validare. Vă rog foarte mult să ne prezentăm în număr cât mai mare pentru a nu mai prelungi această perioadă de provizorat. După aflarea rezultatului referendumului, avem la dispoziție șase luni pentru a organiza alegerile propriu-zise, eventual concursul”, a spus Ploae. Lect. univ. dr. Raluca Petre a solicitat amănunte legate de formarea comisiei pe care ar presupune-o un eventual concurs pentru desemna-rea rectorului, dar prof. Ploaie a recunoscut că, deocamdată, nu are amănunte legate de cum vor fi aleși cei minim 12 membri ai comisiei. Dar știe sigur că 50% vor fi numiți din rândul universitarilor constănțeni și alți 50% din exterior.Prof. univ. dr. Mihai Gîrțu a atras atenția asupra corectei completări a listelor cu persoanele cu drept de vot, moment în care a intervenit prof. univ. dr. Elisabeta Chirilă, președintele Comisiei de specialitate a Senatului pentru edu-cație și for-mare continuă, care a anunțat că aceste liste vor fi corectate imediat ce va fi desemnat Bi-roul Electoral Central, listele cu pricina pu-tând suferi mo-dificări cu cel mult trei zile înainte de data referendumu-lui, respectiv până pe 8 noiembrie. Aseară, Senatul UOC a desemnat cei 17 membri ai Biroului Electoral Central, precum și cele cinci persoane din cele trei secții de votare. Vicepreședintele Senatului, prof. univ. dr. Ion Botescu, afirma ieri că aceste persoane vor fi cam aceleași de acum doi ani. Cât despre arondarea pe secțiile de votare a celor cu drept de vot, același universitar Botescu declara că nu se intenționează mari modificări: „Nu știu dacă este nevoie de o restructurare a facultăților pe secții de votare”. La prezidiu s-a mai aflat și șef Serviciu Juridic și Contencios jr. Loredana-Maximiliana Dan, iar în sală am mai remarcat prezența conf. univ. dr. Ana Maria Mun-teanu, prof. univ. dr. Adina Ciugureanu, prof. univ. dr. Aureliana Caraiane, decan Facultatea de Medicină Dentară. Următoarele dezbateri publice vor avea loc pe 24 octombrie și 1 noiembrie, de la ora 13, în Aula Magna. Referendumul pentru stabilirea modalității de alegere a noului rector al Universității „Ovidius” din Constanța va avea loc pe data de 11 noiembrie.