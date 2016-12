Cum te poţi caza în căminele studenţeşti din buricu’ Constanţei

Cum te poți caza în căminele studențești din buricu’ Constanței

În timp ce școlarii constănțeni, împreună cu părinții lor, fac ultimele cumpărături și pregătiri înaintea începerii anului școlar, studenții sunt în focurile cazărilor. La Universitatea „Ovidius”, după cum era de așteptat, nu sunt probleme cu locurile în cămine, iar la Universitatea Maritimă Constanța solicitările rămase nerezolvate își au o soluție, dar prin iarnă.Alexandru Stanciu, liderul studenților de la Universitatea „Ovidius”, ne declara, ieri, că, deocamdată, s-au înregistrat 780 de cereri de cazare, la care se adaugă cele primite separat de facultățile Teologie, Medicină și Construcții: „Estimăm că vor fi în jur de 1.000 de solicitări, dar cum cererile se primesc până pe data de 23 septembrie, mai rămâne de văzut”.Reamintim că numărul total de locuri disponibile se ridică la peste 1.400. Cele trei cămine din zona Pescărie oferă 780 de locuri, distribuite astfel: FN1, dat în folosință în 1997, dispune de 240 locuri, FN2 (2007) are 480 locuri, FN3 (2012) - 60 de locuri. La sediul din bulevardul Mamaia, în căminul C1 renovat în 2009, se găsesc 280 de locuri, iar C2 (2000), sunt 360 de locuri. Cererile tipizate se găsesc la sediul Ligii și la copiatoarele din Universitate și la depunerea acestora veți primi un număr de înregistrare care atestă faptul că cererea a fost depusă.Întrebat dacă studenții au preferințe la cazare și fac presiuni pentru un anumit loc, același lider al studenților ovidieni a declarat: „Am observat că majoritatea studenților nu prea mai vor să se mute din locurile pe care le-au prins în anul I. De obicei, studenții care au cursuri la vechiul sediu al Universității, de pe b-dul Mamaia, cum ar fi cei de la Fizică, Chimie, Științele Naturii, Matematică, preferă căminele de acolo”.La Universitatea Maritimă din Constanța, capacitatea de cazare se ridică la 420 de locuri: în căminul de la Far - 300 locuri, iar în căminul de la sediul UMC - 120 locuri.„Până astăzi (n.r. - joi, 13 septembrie), s-au înregistrat circa 520 de cereri, dar am prelungit termenul până duminică sau luni. Am primit foarte multe dosare sociale. Suntem în discuții cu managerii universității pentru a modifica criteriile de cazare, prioritate având bursierii fără taxă, apoi olimpicii, orfanii de ambii părinții, dosarele sociale și așa mai departe. Cert este că ordinea cazărilor este descrescătoare, funcție de anul de studiu, ultimii cazați fiind studenții anului I cu taxă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Bogdan Budașcu, liderul studenților UMC, care a adăugat că, în cazul în care nu vor putea fi cazați toți solicitanții, problema își va găsi o rezolvare în iarnă, când se vor finaliza licitațiile pentru mobilierul necesar căminului ce urmează a fi dat în folosință la Baza Nautică. Acesta va mai aduce în plus încă 80 de locuri la cazare.ANOSR susține creșterea subvenției pentru cămineLa începutul acestei săptămâni, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) s-a întâlnit cu ministrul Educației, Ecaterina Andronescu. Dintre solicitările ANOSR, ministrul Educației a fost de acord cu o creștere a subvenției cămine-cantine. Totodată, aceasta a declarat că susține creșterea participării studenților în alegerea rectorului până la procentul de 25% și alocarea a 6% din PIB pentru Educație, menționând însă că decizia în acest sens nu aparține în sine MECTS. În același timp, ministrul a fost de acord să consulte și să implice studenții în toate propunerile legislative și normele metodologice ce vizează învățământul superior și și-a dat acordul pentru organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanții ANOSR.Ministrul Educației nu a făcut însă promisiuni referitoare la procentul minim de creștere a subvenției cămine-cantine și la modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 73/2004 cu privire la acordarea subvenției individuale de cazare, ordonanță care ar da studenților posibilitatea de a-și acoperi o parte din cheltuielile de chirie dacă nu reușesc să obțină un loc în cămin.Studenții au căzut de acord cu Ministrul Educației că vor continua negocierile pe subiectele pentru care nu s-a ajuns la un consens, urmând ca un protocol de colaborare care prevede clar asumările MECTS și ANOSR să fie semnat până pe data de 25 septembrie.