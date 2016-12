Cum sunt pregătite şcolile din Constanţa. De la grija salariilor, la bidinele şi WC-uri în curte

Începe școala

Cum sunt pregătite școlile din Constanța. De la grija salariilor, la bidinele și WC-uri în curte

Igienizări, mici zugrăveli și reparații, iată cuvintele de ordine cu care vara aceasta directorii unităților de învățământ constănțene s-au „luptat“, în măsura în care consiliile locale au avut bunul simț să se gândească la copiii celor care i-au votat pentru un nou mandat.Dacă până mai ieri declara prioritară educația, întrebat despre debutul de nou an școlar în municipiul Constanța, primarul Decebal Făgădău a reclamat principiul stupid după care sunt alocați banii în învățământ, și anume acel per capita elev, în condițiile în care nu vorbim de unități de învățământ cu același profil. Și a exemplificat diferența de necesitate dintre grădinițele cu program normal și cele cu program prelungit, ori între liceele vocaționale și cele teoretice. „Nu este prima dată când reclam acest principiu de alocare a sumelor, care naște dificultăți la nivelul gestionării școlilor. Cinci unități școlare au primit bani pentru salariile pe lunile septembrie și octombrie - printre care grădinițele cu program prelungit «Lumea poveștilor», nr. 42, nr. 8 - și au fost diminuate capitolele bugetare de la patru unități școlare, în sumă de 311.600 lei. Urmează ca în perioada următoare să vedem, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean și Ministerul Educației, cum facem reașezarea bugetelor, pentru că, reamintesc, finanțarea de bază se asigură prin bugetul de stat”, a adăugat același edil.În mediul rural… pregătiți de oaspețiChiar dacă directorii revin abia astăzi din vacanță, împreună cu colegii lor din cancelarie, ieri am reușit să aflăm de la câțiva cum stau cu pregătirile pentru întâmpinarea noului an școlar.„Am făcut renovări la structura «Vasile Alecsandri» din Corbu de Sus. Mai exact, am dat jos lambriurile care erau din plastic și nu erau conforme, fiind catalogate drept inflamabile, am zugrăvit clasele, dar și exteriorul, pe care îl terminăm cam în două zile. Am igienizat holurile, toaletele, am terminat și cu deratizările prin structuri, peste tot”, declara prof. Elena Badea, directorul Școlii Corbu.Atât școala, cât și grădinița din Sinoe, structuri ale Școlii Mihai Viteazul, au fost renovate la exterior, cu fonduri de la Consiliul Local prin Consiliul Județean Constanța. Prof. Mituța Borcan, directorul Școlii Mihai Viteazul, declara că toate unitățile sunt igienizate și autorizate, gata să-și primească elevii.„Acoperișul Școlii primare din Dulcești, unde învață 162 de copii, a fost schimbat, pentru că ne ploua pe acolo, iar luni îl așteptăm pe domnul primar, împreună cu celelalte oficialități, să semnăm recepția lucrărilor. Apoi am reparat și am vopsit gardul la grădinița din Moșneni și suntem gata de un nou an școlar”, spunea prof. Magda Colesniuc, directorul Școlii 23 August.Cel mai probabil, în zilele următoare, Direcția de Sănătate Publică va face cunoscută lista unităților de învățământ care nu au primit avize sanitare de funcționare în anul școlar 2016-2017 din cauza lipsei rețelei de apă și canalizare. Reamintim că la începutul anului școlar trecut, 33 de unități școlare din cele 496 existente se confruntau cu această problemă, alte 30 de unități erau în curs de autorizare.Comparativ cu alte județe, precum Iași (200 de școli fără avize), Vaslui (425 de unități), Vâlcea (91 de unități școlare) sau Vrancea (328 de școli), situația de la Constanța este mai bună.