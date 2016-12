Cum şi de ce sunt schimbaţi directorii de şcoli

3

Frumoasa si viceprimarul

Actiunea incepe in anii 90, perioada favorabila micilor afaceristi, privatizatilor si celor dornici de a urca pe scara sociala. Ea era o fata frumusica si simpla din Constanta,studenta in Bucuresti. El, un june brunetel si... "smecheras de Bucuresti". S-au cunoscut, s-au placut, si s-au casatorit! Pana aici, nimic iesit din comun, abia acum incepe partea interesanta a povestii! De ce? Pentru ca aici intra in scena cel mai tare june al Constantei, absolvent de Academie navala fiind si el la vremea aceea un tanar dornic de a ajunge sus, foarte sus! Unde a si ajuns de altfel, dar de unde caderea a fost destul de brusca si de dureroasa, provocata de D.N.A. Dupa cum stim cu totii, prietenia e sfanta, asa ca junele Radu M., bun prieten cu bucuresteanul smecheras, l-a adus pe acesta in Constanta, foarte aproape de el, si anume la Corpul de control al Primariei. Frumusica si tanara sotie a prietenului Gabi S. a cochetat o vreme cu televiziunea, dar n-a fost incantata, ptr ca ea isi dorea sa fie profesoara. Nicio problema, a gasit un post bunicel la o scoala centrala, chiar langa ISJ, dar ca suplinitor....Ei, si uite-asa au trecut anii, in pasi de samba, cu distractie mare, prin cluburi, prin restaurante, ca tineretul, deh!!! Carnavaluri pe litoral, controale pe ici pe colo, putin trafic de influenta, lucruri obisnuite in societatea noastra contemporana . Prietenul principalului edil din judet a ajuns si el viceprimar, si-a schimbat apartamentul cu o vila, masinuta modesta cu o masina "adevarata", iar sotia cu o amanta! Doar obrazul subtire cu vila si amanta se tine! Normal ca tanara sotie a fost foaaarte nemultumita! Cine n-ar fi fost, pana la urma? Chiar daca avea tot ce-si dorea, ba chiar si fratiorul dansei a fost angajat tot la primarie......, deci toata familia aranjata! Pe de alta parte, divortul ar fi fost mai complicat, stiti, bunuri de impartit si alte neplaceri, asa ca doamna noastra, Mihaela S., principalul personaj de altfel, s-a gandit la ceva taare, tare de tot! Ca sa nu mai fie suparata ca sta acasa in timp ce sotul se distreaza, sau merge la sedintele de partid pana noaptea tarziu ( el fiind si membru important iintr-un mare partid), l-a somat sa-i dea o JUCARIE! Isi dorea de mult sa fie titulara la PRIMA EI SCOALA, DAN B........ S-a titularizat imediat, ca nu era greu ( doar cu def-ul a fost mai dificil, dar apoi , doctoratul a fost usor de obtinut), si ....ce credeti oameni buni? S-a facut DIRECTOARE!!! A fost floare la ureche, pentru ca intre timp sotul s-a imprietenit si cu inspectorul general de atunci, din anul scolar 2012-2013, Raducu P., sau erau deja prieteni, nu conteaza.....Nici ca doamna viceprimar a ajuns directoare atat de usor nu este un lucru iesit din comun, nu s-a mirat nimeni prea tare, cunoscandu-se relatia inspector general- primarie, etc. Dar....sa vezi si sa nu crezi: nici nu s-a uscat bine cerneala pe decizia de numire a eroinei noastre, ca a si inceput sa faca pe directoarea hitleristo- comunisto-dictatoare, dar....ciudat, cu teamă de DNA!! Si.... de ce credeti ca s-a transformat peste noapte in nebuna care este azi? Simplu; pentru ca nu ii plac VEDETELE!!! In viziunea sa, profesorii apreciati, cu rezultate remarcabile la catedra, care isi vad de treaba, sunt VEDETE si trebuie eliminati. Ii uraste si gata! De-aici si problemele despre care se tot scrie de ceva vreme, zi de zi, pana la epuizare. Ne intrebam si noi, pe buna dreptate, cu ce o putem ajuta! O fi frustrata? O fi deprimata? O fi bolnava? Sau doar parvenita si abandonata? Dar doamna din interviu, Zoia B,oare ce rol o avea in toata povestea asta? N-a zis nimic in interviu...oare chiar n-o fi aflat? Nu-i nimic, mai avem putintica rabdare, poate ii spune cineva! Cu speranta ca nu am plictisit pe nimeni, am incalecat pe-o sa si v-am spus...rezumatul povestii! Despre ce simtim noi cu adevarat....e inutil sa vorbim. Nu intereseaza pe nimeni!