Cum şi-a primit Universitatea "Andrei Şaguna" bobocii în noul an universitar

Cum și-a primit Universitatea "Andrei Șaguna" bobocii în noul an universitar

Poate nu întâmplător, conducerea Universității „Andrei Șaguna” din Constanța a ales să deschidă noul an universitar 2015-2016 chiar în Ziua Internațională a Educației, sărbătorindu-și cu acest prilej bobocii într-un mod cu totul aparte.Gazda festivităților de ieri a fost președintele Fundației „Andrei Șaguna”, Aurel Papari, la prezidiu avându-i alături pe oaspeții săi de seamă, în persoana ÎPS Teodosie, primarul Decebal Făgădău, directorul AJOFM Constanța - Emilia Murineanu, și al DJTS Constanța - Jean Ionescu, președintele Uniunii Armenilor din România, filiala Constanța - Hacic Garabet, inspectorul șef adjunct al ITM - Tiberiu Pleșu, dar și rectorul Universității „Ovidius” - Sorin Rugină.Și-au dorit să trăiască ce le povesteau prieteniiDe anul acesta, mândriei de a fi singura universitate din lume care poartă numele unui sfânt ale cărui moaște le și deține, dar și a faptului că un număr impresionant de absolvenți își găsesc repede un loc de muncă, se adaugă și noul val de studenți străini, provenind din țări precum Portugalia, Turcia, Liban sau Republica Moldova.Ieri, am stat de vorbă cu Mafalda Franco și Andre Martins, studenți în Portugalia la ISMAI - Instituto Universitario da Maia, care vor învăța un semestru la „Șaguna”. „Avem prieteni care au studiat la universități din Timișoara sau Cluj și ne-au povestit cât de frumoasă este țara dvs. Și pentru că exista un parteneriat între universitatea noastră și Universitatea Andrei Șaguna, am decis să venim aici să studiem un semestru”, ne-a declarat Mafalda Franco.Și Mustafa Leylek provine tot de la o universitatea parteneră din Turcia, respectiv University of Cumhuriyet. În schimb, el va studia doar două luni.„Mi-am dorit să vă cunosc țara pentru că am aici foarte mulți prieteni turci care îmi povestesc despre apropierea noastră culturală”, a mai adăugat el.„Parteneriatele și studenții noștri ne-au făcut mai vizibili“De altfel, despre studenții străini care se adaugă celorlalți 4.000 de colegi care vor trece pragul acestei universități con-stănțene ne-a vorbit și Aurel Papari. „Prin prezența activă a studenților noștri în universități din Europa am reușit să ne facem mai vizibili. Reușim prin bursele Erasmus să trimitem studenți în fiecare an, iar ei au reușit să ne facă cunoscuți în rândul potențialilor candidați. Mai mult de atât, noi am reușit printr-un proiect eu-ropean să realizăm o comunitate în mediul virtual de peste 70 de universități riverane Mării Negre. Suntem parteneri în această comunitate cu 15 universități din România, cu toate universitățile din Moldova și cu universități din Turcia și multe altele. Suntem fondatori ai rețelei universităților balcanice și ai rețelei universităților de la Marea Neagră și în felul acesta am reușit să sporim vizibilitatea universității noastre. Studenții străini reușesc să se aducă unii pe alții, pentru numele bun pe care zic eu că îl construim”, a mai precizat prof. univ. dr. Aurel Papari.Festivitățile au fost urmate de vernisajul expoziției de picturi „Highlights of the Chinese New Year Paintings”, o succesiune a 22 de picturi sugestive care oferă o interesantă incursiune în istoria și tradiția culturală chineză. Colecția, alcătuită din cele mai valoroase picturi de epocă aflate în tezaurul de patrimoniu al Bibliotecii din Shanghai, surprinde datini legate de evenimentele fericite de familie sau de sărbători naționale precum Anul Nou Chinezesc și Festivalul Lampioanelor.Și pentru a încheia în mod fericit poate singura zi mai relaxată din multitudinea emoțiilor ce vor urma, studenții șaguniști din anii terminali au organizat o petrecere în curtea universității, în semn de bun venit pentru boboci.