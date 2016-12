Cum se vede învăţământul românesc în Uniunea Europeană

Cum se vede învățământul românesc în Uniunea Europeană

Ştire online publicată Luni, 23 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Profesorii români au printre cele mai mici salarii din Uniunea Europeană, cu un venit mediu de doar 1,3 ori peste salariul mediu pe economie, de 350 de euro net pe lună.În același timp, veniturile medii ale profesorilor bulgari sunt de aproxi-mativ 1,6 ori mai mari decât salariul mediu pe economie, iar cele ale profesorilor din Polonia, de circa 2,5 ori, potrivit calculelor ZF pe baza raportului Teacher and School Heads Salaries and Allowences in Europe 2012-2013, realizat de rețeaua de informare și comunicare The Eurydice Network din cadrul Comisiei Europene.„Cei care sunt la guvernare nu gândesc decât în paradigma ciclurilor electorale. Cum o reformă în educație începe să aibă efecte abia în minimum șase ani, este neinteresant pentru ei să aloce mai mulți bani unui sistem cu reacție lentă la schimbare. Deși se spune că educației trebuie să i se acorde 6% din PIB, niciodată bugetul Ministerului Educației nu a avut această pondere. Nu există respect pentru educație și semnătura pe care toate partidele au pus-o în 2007 pe un pact național are valoare zero pentru guvernanți“, este de părere Mircea Miclea, fost ministru al educației în perioada 2004-2005 și, în prezent, profesor de psihologie în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj.Anul acesta, pentru educație s-au alocat de la buget peste 20 de miliarde de lei (circa 4,6 miliarde de euro), adică mai puțin de 3,5% din PIB-ul pe 2013 (în euro), potrivit informațiilor de la Ministerul de Finanțe.Cu toate că salariul mediu primit de un profesor român depășește venitul mediu pe economie, acesta este departe de valoarea salariului primit de cei care intră în învățământ ca debutanți sau care au o experiență în domeniu de doar câțiva ani.