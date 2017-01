Cum se va da Bacul în 2013 şi când va fi reintrodusă admiterea la liceu

Cu ce noutăți a venit Ecaterina Andronescu la Constanța

Cum se va da Bacul în 2013 și când va fi reintrodusă admiterea la liceu

Din ciclul ne-am adunat ca să ne strângem, să mai mimăm interesul pentru părerea cadrelor didactice constănțene, vineri am asistat la o nouă ședință de lucru cu directorii unităților de învățământ, de data aceasta față-n față cu senatorul Ecaterina Andronescu și secretarul de stat din Ministerul Educației Stelian Fedorca. Am aflat că ministrul Remus Pricopie în persoană ar fi urmat să onoreze cadrele constănțene, dar a fost reținut de faimoa-sa dezbatere a bugetului educației.Ce au propus și ce au… primitTirul problemelor care îi preocupă pe profesorii constănțeni a fost deschis de prof. Gheorghe Gavrilă, care a afirmat că în regim de urgență trebuie luate măsuri ca directorii să ocupe posturile prin concurs, pentru a nu mai exista acea teamă că, detașat fiind, riscă să se apuce de o treabă și să nu o ducă la capăt. Plus că un soi de autoritate are un director cu concurs și alta unul detașat, care oricând poate să dispară. Ecaterina Andronescu este de părere că directorul trebuie ales de consiliul profesoral, a cărui autoritate trebuie să crească până la a înlocui consiliul de administrație.O altă problemă ridicată a fost cea a evaluărilor inițiale mult prea dese la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, care stresează copiii. Același senator a afirmat că „evaluările reprezintă o măsură a progresului școlar. Dacă reușim să găsim un sistem de evaluare permanentă sunt de acord să renunțăm la evaluările inițiale”.O serie de cadre reprezentând licee tehnologice, dar și de la școli din mediul rural a ridicat problema reînființării școlii profesionale. „Va trebui să introducem școala profesională nu după clasa a IX-a, ci după clasa a VIII-a. Cu toate că o statistică îmi arată că 95-97% din absolvenții școlilor profesionale se înscriu apoi la liceu și urmează ruta progresivă. Mai repede este nevoie să identificăm meseriile care se mai caută pe piața muncii”, a afirmat prof. dr. Andronescu.Despre mult prea numeroasele manuale alternative s-a afirmat că n-ar mai trebui să existe, ci eventual să fie înlocuite cu unele de nivel standard, mediu și de excelență. „O bilă neagră ce a dus la scăderea calității învățământului românesc o constituie și aceste manuale alternative, care nu trebuie să reflecte cunoștințele profesorului de pe copertă, ci de preferat ce poate asimila elevul. Interesul editurii a ajuns să primeze în defavoarea calității manualului. Căutăm profesori capabili să alcătuiască manuale de calitate”, a rămas în coadă de pește și această doleanță…O propunere primită cu surprinzător de furtunoase aplauze a fost cea a introducerii examenului de admitere în liceu. „Am văzut că admiterea a fost primită cu aplauze, dar eu sunt de părere că un calculator nu poate fi acuzat de parti-pris. Putem să coborâm ponderea mediei pentru cei patru ani de liceu și să creștem importanța evaluării naționale”.Tot directorii liceelor tehnologice s-au arătat interesați de introducerea bacalaureatului diferențiat. „Anul acesta am prevăzut un bacalaureat național diferențiat și sper să se materializeze. Până la sfârșitul lunii februarie sper că se va finaliza și dezbaterea pe Bacalaureatul profesional”.„Șlagărul clasei pregătitoare“Astfel a intitulat balamucul de anul trecut secretarul de stat Stelian Fedorca. Iar Andronescu este de părere că 50-60% din motivele acestei bătălii au la bază finanțarea per elev. „Așa se explică aglomerarea unor școli, prin transformarea unor incinte în săli de clasă”.Întrebat dacă elevul de clasă pregătitoare al cărui părinte a ales să rămână în continuare în grădiniță va pleca la școală în clasa I cu aceeași învățătoare, Fedorca a bălmăjit un răspuns… strategic neinteligibil. L-am întrebat concret dacă un copil va avea cinci ani aceeași învățătoare în cazul în care clasa pregătitoare o urmează în incinta grădiniței și ni s-au adus argumente de ordin... lingvistic. În cele din urmă, prof. dr. Răducu Popescu a adus… lumina. „În cazul în care grădinița la care copilul urmează clasa pregătitoare este structură a unei școli, va rămâne cu aceeași învățătoare. În cazul în care grădinița ține de altă școală, va schimba cadrul didactic”.De asemenea, ne-am interesat dacă elevul care parcurge clasa pregătitoare în incinta unei grădinițe cu program prelungit poate rămâne în continuarea programului colegilor lui de la grupele mai mici, respectiv masă și odihnă. Fedorca a spus nu, Andronescu ne-a lăsat să înțelegem că se poate, dar că nu există prevedere legală în acest sens.Una peste alta ni s-a spus să avem răbdare să apară normele meto-dologice și… om trăi și-om vedea.