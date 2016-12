Cum se scurg banii din învăţământul constănţean

Cum se scurg banii din învățământul constănțean

La jumătatea lunii octombrie a anului trecut, cu ocazia unei documentări la Școala cu clasele I-VIII nr. 4 din Neptun, am fost întâmpinați de prof. Viorel Lavric, catedra de educație fizică, și luați la întrebări de genul „Care este scopul acestui dialog cu dvs?”. Știm că, în general, ziariștii nu sunt primiți cu pâine și sare în instituțiile de învățământ con-stănțene, de când o directivă expresă trasată de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța a interzis accesul presei în incintele școlilor decât după o riguroasă legitimare și... amprentare. O școală fără clasa I nu are viitor După ce în mandatul său de inspector școlar general prof. Petrică Miu a încercat să desființeze școala din Neptun pe motiv de ineficiență, din aceeași cauză prof. Elena Buhaiev a decis ca de la 1 septembrie 2010 această instituție să devină structură a Liceului Teoretic „Callatis”, moment în care a dispărut și funcția de director a prof. Lavric, artizanul a numeroase dispense de funcție venite expres de la minister. Dacă anul trecut, în școală învă-țau 124 de elevi, acum sunt 90, copii proveniți de la Olimp, IAS și Herghelia Mangalia, aduși cu micro-buzul la cursuri. Chiar prof. Lavric afirma la vremea documentării noastre că dacă s-ar face o repartiție financiară pe cap de elev ei nu ar obține salariile. De menționat, corpul profesoral este format din trei profesori titulari, trei învățători titulari și zece suplinitori calificați. În anul școlar 2010-2011, la Neptun nu există clasa I. „În mod normal la 15 septembrie aveam 12 copii înscriși pentru clasa I, dar pentru că nu am avut învățător repartizat, părinții și-au retras copiii. Mă întreb, aceștia or mai fi mers la școală la Mangalia ori au abandonat?”. Întrebat dacă a sesizat ISJ în legătură cu acest fapt, prof. Lavric a afirmat că nu e treaba lui, ci a directorului de la Liceul „Callatis”. Costuri care ar putea fi reorientate Ieri, am discutat cu prof. Livia Costache, directorul Liceului „Calla-tis”, în legătură cu aceste aspecte. „La începutul anului școlar erau înscriși la Neptun șase copii în clasa I, din care unul s-a retras fiind bolnav. La 15 septembrie 2010, a fost repartizată o învățătoare care făcea naveta și care, pe bună dreptate, s-a întrebat ce viitor are dânsa cu un efectiv de cinci copii”. Același interlocutor ne-a relatat că în acest an școlar s-au transferat numeroși elevi la școli din Mangalia, unii au plecat la părinți în Spania, motiv pentru care costurile pe care le presupune această unitate ar putea fi reorientate către alte instituții de învățământ. „Transportul elevilor nu ar constitui o problemă, ei fiind transportați și acum la școală cu un microbuz pus la dispoziție de Primăria Mangalia”. Apropo de costuri, ele se ridică, în cazul Școlii nr. 4 Neptun, la circa 27.000 lei lunar. Dincolo de cifre seci sau statistici, printre cei 90 de copii care învață în această instituție sunt și câțiva cu probleme grave de comportament, violenți, cazuri pentru care astăzi se deplasează pentru a oferi consiliere psihologul Carmen Faliboga. De altfel, școala găzduiește sediul asociației „Și eu pot”, care se ocupă de copiii cazuri sociale și cărora le oferă sprijin la efectuarea temelor și chiar o masă caldă. Poate că această clădire ar putea fi reorientată spre a funcționa în regim de școală după școală, conform noilor reglementări ale Legii Educației.