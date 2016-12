Cum se pot face auziţi în societate elevii constănţeni

Cum se pot face auziți în societate elevii constănțeni

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” a găzduit, în week-end-ul pe care tocmai l-am încheiat, prima ediție a unui eveniment intitulat Academia de Leadership și Dezvoltare Personală.Organizată de Consiliul școlar al elevilor din Colegiul „Mircea”, Butterfly Dreamer și Centrul European de Resurse Civile România, activi-tatea s-a adresat elevilor care vor să-și facă auzită vocea în societate, oferindu-le cu acest prilej workshopuri legate de leadership, public speaking, dezvoltare personală, youth active participation.Academia de Leadership și Dezvoltare Personală face parte din proiectul educațional internațional „Dare to Dream, Dare to Learn”, fondat în 2013 de către Delia Cristiana Stamate și Diana Lozeanu, care are ca scop implementarea unor proiecte tematice, care să dezvolte noi aptitudini tinerilor în Europa.Trainerul proiectului este Petruș Ghiță, un om cu experiență de peste 30 de traininguri la nivel internațional, iar coordonatoarea proiectului la nivel local este Miruna Apetroaei, elevă în clasa a XI-a la Colegiul „Mircea” și președintă a consiliului școlar.