Cum se poate preveni comportamentul agresiv al elevilor

În ultima săptămână din acest an școlar, 18 elevi din clasele a VI-a și a VII-a ai Școlii „Remus Opreanu” Constanța și-au început activitatea de animatori, aplicând la clasele primare ceea ce au învățat la cursul de formare „Să învățăm să ne jucăm”. „Proiectul a fost inițiat în urmă cu un an de Școala cu clasele I-VIII nr. 16 Constanța în parteneriat cu Asociația Grupurilor Locale de Tineret România. Din școala noastră s-au înscris 18 elevi, care timp de două zile au învățat să proiecteze, să organizeze și să coordoneze activitățile de joacă, formându-și în același timp abilitățile de comunicare, de lucru în echipă, de leadership și de planificare. În această săptămână voluntarii noștri au aplicat noile competențe la clasele din ciclul primar organizând ore de joacă ce promovează comportamentul non-agresiv, înțelegerea și respectarea regulilor, cooperarea, atenția distributivă, exersarea timpilor de reacție. Sub îndrumarea colegilor mai mari și sub supravegherea învățătorilor de la clasă, 200 de copiii s-au bucurat de petrecerea unei ore din timpul liber în mod creativ și participativ. Feed-back-ul pozitiv al acestei săptămâni ne-a convins să continuăm acest proiect și să-l extindem în anul școlar viitor nu numai în școală, ci și la nivelul comunității”, a precizat Mirela Stoica, directoarea Școlii „Remus Opreanu” Constanța.La rândul său, Paulina Mandache, olimpică națională la limba și literatura română, una dintre participantele la acest curs, ne-a mărturisit: „Pentru mine, acest curs a însemnat o experiență minunată, de neuitat. Am avut emoții la început, fiind vorba despre prima activitate de acest fel și de faptul că au participat și elevii din alte școli și licee din oraș. Mi-am dat seama însă rapid că va fi, cum se spune printre cei din generația mea, o experiență wow! Activitățile au fost cu atât mai interesante cu cât împreună cu colegele din școala mea am devenit, la rândul nostru, animatori pentru elevii din clasele mai mici. Împreună am descoperit încă o dată minunățiile copilăriei și mă bucur că în școala noastră a pătruns această adevărată «epidemie» a prieteniei, distracției și, mai ales, a petrecerii timpului liber într-o manieră atât de constructivă. Cu siguranță, ceea ce învățăm prin joc ne va folosi la clasă și, mai ales, în viață”.