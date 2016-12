Cum se obţine gradaţia de merit în învăţământ

1

...simplu!

...trebuie sa urmezi niste pasi: sa fii in gratiile conducerii scolii este prima conditie, si sa mimezi buna colegialitate! Ce inseamna asta?...Cum te poate agrea cineva, chiar asa, dezinterasat?...trebuie sa ai grija mereu sa atragi atentia cu ceva asupra ta....apoi sa faci galagie multa cu tot felul de ,,activitati,, pentru care sa faci dosare de hartii....restul vine de la sine! In scoala romaneasca apare, insa, un mare paradox: avem gradatii de merit multe si stam foarte prost in sistem: avem in scoli profesori foarte bine pregatiti statistic, dupa diplome si hartii, si avem elevi submediocri; unele scoli stau sa se darame in timp ce administratorii lor au o sitiatie inzecit mai buna! Ca in toata societatea romaneasca! Tara saraca, politicieni bogati; sistem medical la pamant, medici instariti! Asa este si in invatamant. ...daca esti ,,dibaci,, la vorbe, tot ce faci este transpus in protocoale de activitati si dosare doldora, stii cun sa te sucesti prin sistem ca sa fii mereu in atentia sefilor, ai salariu de merit, mai o dirigentie, mai cateva ore suplimentare si....ai asigurat un venit frumusel! ...acum in criza sistemului este cel mai bine! Cu penuria asta de specialisti la unele discipline, sunt profesori care fac naveta la mai multe scoli...ca sa nu mai vorbim de normele unor directori....In definitiv, de ce sa nu castigam si noi un ban in plus?...noi, adica cei care trebuie, nu chiar toti!