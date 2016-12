Cum se departajează elevii cu aceeaşi medie

Totul despre Evaluarea Națională 2013

Cum se departajează elevii cu aceeași medie

Săptămâna aceasta este dedicată înscrierilor elevilor de clasa a VIII-a la Evaluarea Națională 2013, ale cărei probe de foc vor avea loc pe 25 și 27 iunie.Întrucât numeroși părinți s-au arătat interesați de ceea ce se întâmplă în cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, de la Inspectoratul Școlar Constanța am aflat că ei vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii: a) media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a; b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; c) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale; d) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale; e) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.În cazul în care, la o unitate de învățământ, pe ultimul loc există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.Elevii care au rămas cu situația neîn-cheiată la sfârșitul semestrului al doilea își vor încheia situația școlară și vor fi repartizați în clasa a IX-a de comisia de admitere județeană în perioada 5-6 septembrie. Tot în aceeași perioadă, vor fi repartizați și elevii care nu au participat la evaluarea națională sau la examene, după repartizarea celorlalți candidați. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului.La Școala „Ciprian Porumbescu“, se primesc înscrierile pentru seraliștiÎnscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2013-2014 se va face la un centru special desemnat de Inspectoratul Școlar, respectiv la Școala gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu” Constanța, din str. Ciprian Porumbescu nr. 3A, tel: 0341-405833.Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 23-24 iulie, la centrul menționat. Dosarele conțin următoarele acte: a) cererea de înscriere; b) certificatul de naștere, cartea de identitate și, după caz, certificatul de căsătorie, în copie legalizată; c) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională / tezele cu subiect unic / testele naționale / examenul de capacitate; d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale); e) fișa medicală.Repartizarea candidaților menționați se face în perioada 24-26 iulie, pe locurile anunțate de Inspectoratul Școlar în broșura de admitere. Repartizarea se face în ședință publică, în două etape. În prima etapă, sunt repartizați candidații care au susținut evaluarea națională / tezele cu subiect unic / testele naționale / examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și a opțiunilor. În a doua etapă, sunt repartizați candidații care nu au susținut evaluarea națională / tezele cu subiect unic / testele naționale / examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.