Cum sărbătoreşte Alianţa Franceză cea mai importantă sărbătoare din an

Cum sărbătorește Alianța Franceză cea mai importantă sărbătoare din an

Ştire online publicată Vineri, 22 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Luna lui Mărțișor este mereu un prilej de bucurie pentru toți cei care iubesc limba franceză și sunt apropiați de spațiul cultural al Hexagonului, care este, de fapt, unul universal. Sub genericul „Martie Francofon la Constanța”, Alianța Franceză din Constanța, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, cu Asociația Română a Profesorilor de Limba Franceză și cu Casa Corpului Didactic, a realizat un program federator care să reunească toate manifestările pe care aceste instituții le realizează în această lună a francofoniei și prin care ne raliem, cum este firesc pentru o țară cu tradiția României, desfășurărilor de forțe din toată lumea.Ca în fiecare an, există o temă internațională pe care Francofonia o dezvoltă prin programele sale, temă ce este circumscrisă celor zece cuvinte franceze alese pentru a fi popularizate și pentru a constitui puncte de plecare în demersurile didactice sau extradidactice. „Dis-moi dix mots semés au loin” reunește zece din multele cuvinte pe care franceza le-a împrumutat, ca atare, altor limbi de-a lungul secolelor: „atelier”, „bouquet”, „cachet”, „coup de foudre”, „équipe”, „protéger”, „savoir-faire”, „unique”, „vis-à-vis”, „voilà”.Alianța Franceză organizează împreună cu Liceul „George Călinescu” concursul „Le petit Renard”, destinat elevilor de gimnaziu și liceu începând cu clasa a VII-a, iar anul acesta s-a venit, din partea organizatorilor, prof Marinela Mitrenga și Janetta Bărăitaru, cu o noutate: aceea ca, pe lângă concursul obișnuit de limbă, să existe și un concurs de benzi desenate. De asemenea, vineri, 22 martie, la ora 12, același liceu este gazda unei mese rotunde inedite, intitulate „Francais parcours de reussite”, în cadrul căreia se vor da glas unor mărturii ale tinerilor și mai puțin tinerilor care s-au realizat prin intermediul limbii franceze din punct de vedere profesional și, de ce nu, personal.Astăzi, cu începere de la 17.30, în cadrul Săptămânii cinematografului francez, Alianța Franceză, prin reprezentantul său, director Aneta Pușcașu, organizează o proiecție de film, în prezența consulului onorific Doru Glăvan și a altor invitați importanți. Este vorba despre vizionarea mult premiatului „Les Intouchables”, filmul lui Olivier Nakache și al lui Eric Toledano, din 2011, o adevărată capodoperă despre prietenie, despre sensul adevăratei umanități.De asemenea, Alianța Franceză este parteneră, alături de instituțiile numite anterior, și în desfășurarea altor activități: atelierul de bune practici pedagogice, destinat tuturor profesorilor de limba franceză, intitulat „Créer c È #ô–est partager”, expoziția de desene, afișe și fotografii din jurul celor zece cuvinte, ce se desfășoară sub titlul „Les Champions du francais”, în sala de festivități a Colegiului „Carol I” până pe 24 martie, atelierul literar și gurmand „Saveur de mots, délices de plats”, ce a avut loc ieri, tot la Colegiul „Carol I”, constând într-o expoziție de cărți ale autorilor constănțeni, însoțită de degustarea unor specialități franceze pregătite de elevii acestui liceu.