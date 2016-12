Cum să-ţi îmblânzeşti rebelul interior

Apariții editoriale

Cum să-ți îmblânzești rebelul interior

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Ghid pentru transformarea comportamentului de autosabotare”, scris de psihologul Pauline Wallin, este cea mai nouă apariție care face parte din colecția psihologie practică la editura Trei. „Ce mi-o fi venit să spun chestia asta?“, „Nu pot să cred că am mâncat atât de mult!”, „Unde mi-a fost capul?“ - la un moment dat, cu toții ne-am pus asemenea întrebări. Toți am spus sau am făcut ceva ce am regretat mai târziu, chiar dacă noi știm întotdeauna cum este bine. Și foarte probabil că vom comite iar și iar aceeași greșeală. Motivul? Rebelul interior, care ne împinge spre conflicte cu noi înșine și cu ceilalți. „Aceas-tă carte arată cu claritate cititorilor câteva dintre modurile în care se sabotează singuri și explică foarte clar cum pot modifica acest comportament de eșec”, a afirmat Albert Ellis. Pauline Wallin este psiho-log clinician cu practică privată, autoare a numeroase articole în ziare și reviste. A ajutat sute de persoane, cupluri, familii și oameni de afaceri să-și înțeleagă și modifice constructiv com-portamentul de autosabotare. (N.B)