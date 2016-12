Cum să faci carieră din energie alternativă

Astăzi, la Universitatea „Ovidius”, are loc seminarul cu tema „Oportunități de carieră în domeniul surselor energetice regenerabile”, organizat de Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie, ce activează în cadrul Universității. În cadrul seminarului, sunt prezentate activitățile din cadrul proiectelor „COMPENER - Competences for Sustainable Development” și „ARGOS - BSUN Joint Master Degree Study Program on the Management of Renewable Energy Sources”. Proiectul COMPENER este finanțat prin programul Lifelong Learning „Leonardo da Vinci”, fiind coordonat de Agenția Națională pentru Tehnologii Noi, Energie și Dezvoltare Economică Durabilă (ENEA), din Roma, Italia. Alături de Universitatea „Ovidius” din Constanța, la proiect participă următoarele instituții: ASIMAG Servicos Empresariales, S.L. din Bilbao, Spania, ISNOVA - Istituto per la promozione dell’ nnovazione tecnologica din Roma, Italia, AJE Zaragoza - Asociaciòn de Jòvenes Empresarios de Zaragoza, din Zaragoza, Spania și Confindustria Brindisi din Brindisi, Italia. Proiectul ARGOS este finanțat prin Programul Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 și este coordonat de Universitatea „Ovidius” din Constanța, având ca parteneri următoarele instituții: Universitatea Națională „Taurida” din Siferopol (Ucraina), Universitatea Tehnică a Moldovei (Chișinău, Rep. Moldova), Universitatea Tehnică Varna (Bulgaria), Universitatea Tehnică Istanbul (Turcia), Agenția Națională Italiană pentru Tehnologii Noi, Energie și Dezvoltare Economică Durabilă (Roma, Italia).