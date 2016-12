Cum reuşeşte Colegiul Tehnic de Marină să răzbească descentralizarea

Cum reușește Colegiul Tehnic de Marină să răzbească descentralizarea

Prof. dr. Răducu Popescu, inspector școlar general, a dorit să scoată în evidență, recent, eforturile conducerii Colegiului Tehnic de Marină „Al I. Cuza” din Constanța, de a achita fabuloasa sumă de un miliard lei vechi, contravaloarea unor facturi la utilități.Modestă, prof. Iuliana Negreț, directorul Colegiului Tehnic de Marină „Al I. Cuza”, a început prin a declara, pentru „Cuget Liber”, că, la fel ca ei, și alte instituții constănțene de învățământ fac eforturi deosebite pentru a găsi venituri proprii spre a completa banii primiți de la Primărie pentru plata facturilor: „Din nefericire, numărul de elevi a scăzut foarte mult, iar spațiul unde ne desfășurăm noi activitatea este foarte mare. Avem cantină, internat, sală de sport, ateliere plus școala care are două corpuri”.După care ne-a enumerat cum a reușit să se chivernisească acest colegiu „colos”: din plata chiriilor celor care locuiesc în internat, din închirierea sălii de sport unor fundații pentru activități cu alți elevi, din chiria pentru chioșcul din curtea școlii: „Se mai pot obține venituri din sponsorizări, fie din partea asociației de părinți, fie de la ONG-uri, dar pentru acestea trebuie să umbli, să discuți, să convingi, să prezinți situația. Nimeni nu investește dacă nu știe cine ești, cu ce te ocupi, ce obiective ți-ai propus și de ce ai nevoie de ajutor”.La acestea, se adaugă sumele provenite din cursurile de pregătire profesională, Colegiul de Marină fiind Centru acreditat ECDL.„Avem o prezență masivă nu numai a elevilor noștri, dar și a altor elevi din alte licee. Pe ei îi ajută, întrucât li se echivalează proba la bacalaureat. Formatorii sunt profesorii noștri. Am avut și avem în continuare proiecte europene și avem colege care s-au specializat în a scrie proiecte, care presupun multă muncă. S-au organizat și se organizează spectacole de către elevi cu tombolă, activități gen balul bobocilor, activități cultural-artistice. De asemenea, elevii școlii redactează o revistă intitulată «Adolescenți pe valuri», care se difuzează contracost. Nu este primul an în care obținem venituri proprii și nu i-am direcționat pe toți către plata facturilor. În vara aceasta, am investit peste 100 de milioane lei în modernizarea școlii, a internatului, în ateliere. În timpul anului școlar, am achiziționat video-proiectoare, cinci sau șase calculatoare”, a explicat prof. Iuliana Negreț.Descentralizarea a obligat consiliul de administrație al Colegiului Tehnic de Marină să recurgă la completări din venituri proprii pentru că s-au gândit să nu sufere copiii de frig în clase. Pentru a avea o imagine a ceea ce înseamnă aceste completări, ni s-a exemplificat că în primul trimestru al acestui an s-au primit 300 de milioane lei de la Consiliul Local, iar factura la căldură pe februarie a fost de 800 milioane lei: „Nu puteam să închid laboratoarele, ca să fac economie. Am luat o serie de măsuri de austeritate: se lucrează într-o singură tură, după amiază se închide căldura, apa, curentul electric. La fel și în week-end și vacanțe”.Întrebată dacă, la această oră, în „pușculița” Colegiului de Marină mai există bani pentru luna viitoare, când va veni factura la căldură, prof. Iuliana Negreț a negat: „Am făcut o serie de modernizări, pentru că nu puteam lăsa să cadă baza materială. Am avut reprezentanții ARACIP în vizită, pentru că am solicitat noi acreditări, iar pentru aceasta avem nevoie de bază materială modernizată, în concordanță cu noua specializare”.În final, a ținut să precizeze că tot corpul profesoral se implică, fiecare pe bucățica lui, conștienți fiind că atragerea de copiii este principala sursă de existență a învățământului de marină: „Ca dovadă că avem căutare, 10% din numărul de copii sunt externi, respectiv din Republica Moldova și din județe îndepărtate ale României, care vin pentru profilul acesta. Sperăm ca anul acesta să ni se aprobe numărul de clase solicitat, deoarece planul nostru de școlarizare se realizează întotdeauna din prima etapă, din luna iunie”.