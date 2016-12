Cum reuşesc elevii de la ţară să ajungă în topul ierarhiei României

Cum reușesc elevii de la țară să ajungă în topul ierarhiei României

Recent, patru eleve, provenind din patru unități școlare diferite din mediul rural constănțean, au reușit să im-presioneze juriul Olimpiadei naționale „Universul cunoașterii prin lectură”, desfășurată la Galați, și la care au participat 172 de elevi din școlile gimnaziale din toate județele țării.Carmen Cazacu este elevă în clasa a V-a la Școala Gimnazială Nr. 2 din Plopeni, și împreună cu Elena-Georgiana Stângă, clasa a VI-a, Liceul Tehnologic din Ciobanu, Irina Ștefan, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „George Coșbuc” din localitatea 23 August, și Maria Tocariuc, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic din Mihail Kogălniceanu, au susținut atât o probă scrisă, în echipă, cât și o probă ce a constat în-tr-un portofoliu elaborat în echipaj. În fiecare week-end, cele patru eleve se întâlneau la Constanța, la Școala nr. 11 „Constantin Anghelescu” și, sub îndrumarea profesoarelor Ioana Mihai, Florența Pană, Mihai Marioara și Georgiana Simion, au reușit să editeze o frumoasă lucrare intitulată „Ion Jalea - sculptorul fără o mână”. În urma prestației lor deosebite, au obținut premiul I și au fost felicitate, personal, de fostul ministru al Educației, Eca-terina Andronescu.Dintre cele 59 de portofolii înscrise la Competiția „Educația îți dă valoare!”, inițiat în cadrul parteneriatului Junior Achievement Romania - BRD, juriul a desemnat campania derulată de o clasă de la Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Cuza-Vodă ca fiind cea mai bună soluție prezentată pentru prevenirea abando-nului școlar. Sub sloganul „Împreună luptăm pentru viitor!”, elevii clasei a VII-a, sub îndrumarea psihologului școlar Giumali Narcis, au realizat afișe și fluturași, dar și un material informativ și un chestionar privind percepția elevilor asupra abandonului școlar.„Am realizat inclusiv o scenetă, la care am cooptat elevi care nu sunt neapărat fruntași la învățătură, iar prin intermediul acestor activități, consider că am tras un semnal de alarmă și nu numai cu privire la efectele părăsirii timpurii a școlii. Activitățile realizate de elevii participanți la competiție au fost un exemplu pozitiv pentru colegii lor, mesajele acestora fiind mult mai bine receptate decât dacă ar fi fost transmise de adulți”, a mai spus psihologul școlar Giumali Narcis, coordonatoarea echipei câștigătoare.Și nu sunt singurele exemple de copii buni, elevi care își doresc să iasă din anonimat prin muncă și seriozitate.