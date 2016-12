Cum poţi deveni student pe banii guvernului britanic

Cum poți deveni student pe banii guvernului britanic

Dacă până la sfârșitul anului 2006, moment în care România a fost declarată membră a Uniunii Europene, a studia într-o țară străină era un vis frumos și atât de îndepărtat, iată că distanța până în sălile de clasă din universități de prestigiu de peste mări și chiar ocean s-a redus foarte mult. Dacă, înainte de 2006, a studia în Marea Britanie presupunea să ai minimum 10.000 de lire sterline numai pentru școlarizare, ieri am aflat că taxa de studii s-a redus la 3.290 de lire. Sumă pe care cu puțin noroc, dacă știi să completezi un formular stufos de vreo 24 de pagini, ți-o plătește guvernul britanic, datorită existenței unor fonduri europene. „Nu mai vindem iluzii!“ Cel puțin astfel ne-a asigurat ieri, în cadrul întâlnirii de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Andreea Vâtea, manager Study Abroad, societate înființată în 2006 și al cărei scop este oferirea de consultanță educațională GRATUITĂ pentru studiul în străinătate. „La Constanța, în momentul acesta, avem un număr dublu de aplicații față de anul trecut și un număr de cereri de aplicații, adică cei care încă se informează și vor urma să aplice, cam tot dublu față de anul trecut. O cauză presupun că ar constitui-o faptul că învățământul de stat în România este foarte teoretic, ca de altfel și cel privat. Iar în contextul crizei economice, oamenii și-au dat seama că foarte multă teorie nu oferă un job și nu te aduce în față”, a declarat pentru „Cuget Liber, managerul Vâtea. „De asemenea, din 2006, când Study Abroad Advising Center s-a lansat, avem deja trei generații de copii în Marea Britanie, peste 1.000 de oameni care sunt deja acolo, dar care se întorc în țară de sărbători și povestesc cum este. Și una este să le povestesc eu și alta să vină un vecin de bloc sau o rudă să le istorisească ce se întâm-plă acolo”. Am întrebat-o pe inter-locutoarea noastră dacă la mijloc este vorba și despre creșterea exacerbată a taxelor la facultățile românești, care ajung încet-încet să le egaleze pe cele din străinătate. „Nu am studiat piața din acest punct de vedere, dar vă pot spune că taxele la facultatea de film, spre exemplu la Universitatea Media, sunt mai mari decât cele din Anglia. În jur de 4.000 euro cu tot cu materiale”. Ai nevoie de bani pentru primele trei luni Dacă, să presupunem, cu taxa de studii s-a rezolvat, și cele 3.290 de lire le acoperă guvernul britanic, printr-un contract bine stabilit, mai intră în discuție cazarea, care poate fi în jur de 7.000-8.000 de lire pe an în Londra și vreo 4.500-5.000 lire pe an în alte orașe. Dar și din acest punct de vedere se pare că există o portiță, cu o aplicație bună, ce presupune, printre altele, și o medie la Bac de peste 9, poți obține și circa 1.000 de lire bursă. Și cum de-a lungul unei săptămâni cursurile acoperă vreo 15 ore, poți foarte lejer să găsești un job part-time, ce presupune încă vreo 20 de ore pe săptămână și care este plătit cu 492 de lire pe lună, salariul minim pe economie. Mai greu este startul, pentru că în primele trei luni nu ai voie să te angajezi, deci ai nevoie de un „șut” puternic din partea părinților. Cât privește contractul încheiat cu statul britanic pentru returnarea taxei de studii suportată de acesta, în cazul în care, după terminarea facultății vă găsiți un job plătit cu mai puțin de 15.000 de lire sterline pe an, guvernul își asumă „pierderea”. Cu un salariu peste această sumă contractul prevede returnarea taxei în 25 de ani. Cât despre cursuri, bază materială sau alte „tipsuri” de genul acesta, am aflat că programele de studii se bazează pe foarte multă practică. Drept dovadă, în afara studiilor full-time de 3 ani, mai există o ofertă mult apreciată în ultima perioadă, intitulată „sandwich”: doi ani de studii - un an de practică și înapoi un an de studiu final. 90% nu se mai întorc Am întrebat-o pe Andreea Vâtea câți dintre cei care reușesc să studieze peste hotare se mai întorc la patria-mamă, iar răspunsul a fost dezarmant: 10 la sută. Carina Nicu este elevă în clasa a XI-a la CNMB și se interesează în detaliu ce ar presupune un dosar perfect pentru o facultate de medicină din Marea Britanie. De ce nu în România? „Pentru că acolo aș avea mult mai multe oportunități la terminarea facultății!”. Poate să o contrazică cineva? Cristina Dăescu, clasa a XII-a, a aplicat deja la câteva facultăți cu profil Economia business-ului sau Managementul business-ului ori Drept în business - University of Essex, University of Warcester, University of Salford, Portsmouth University. „Din câte am citit și m-am interesat, îmi place modul de studiu și de predare. Am ales programul «sandwich», pe care îl consider foarte avantajos pentru o carieră acolo, întrucât nu intenționez să mă întorc în țară”. La fel ne-a declarat și Corina Preda, clasa a XII-a, fiică de polițist, care își dorește să urmeze cariera tatălui, dar peste graniță. A fost admisă la University of Central Lancashire, Teesside University, Manchester Metropolitan University și Northumbria University din Newcastle. Și pentru că spațiul tipografic nu ne-a permis să intrăm în alte detalii care ar fi putut să-i intereseze pe liceenii constănțeni viitori studenți… britanici, staff-ul Study Abroad vă stă la dispoziție miercuri, 20 ianuarie, la ora 17,30, în aula Bibliotecii Județene „I.N. Roman” din Constanța, ocazie cu care veți afla răspunsuri la toate întrebările legate de acest subiect. De menționat că aceeași instituție oferă consultanță pentru încă trei universități din Elveția, două din Olanda și una din Danemarca.