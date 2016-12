Cum poţi deveni preşedinte în şcoala ta

Cum poți deveni președinte în școala ta

De la începutul acestei săptămâni, elevii constănțeni își vor putea depune candidatura pentru funcțiile vacante din cadrul consiliilor școlare ale elevilor.„Anul acesta, am simplificat foarte mult procesul, pentru a veni în sprijinul elevilor. Alegerile vor fi organizate de către o comisie școlară formată din trei elevi, președintele Consiliului Școlar fiind membru de drept. Dosarul de candidatură are acum doar două documente: o scrisoare și o strategie. În anii trecuți, au existat recomandări de la Consiliul Național al Elevilor ca dosarul să conțină cel puțin cinci documente. Procesul electoral în sine e important, nu câte documente există la dosar. De asemenea, începând de anul acesta, am lăsat la latitudinea Consiliilor Școlare să decidă structura Biroului Executiv și am introdus dreptul președintelui nou ales să propună un vicepreședinte”, a declarat Alexandru Bajdechi, președintele Consiliului Județean al Elevilor Constanța.Elevii își vor putea depune candidatura până pe 3 octombrie. Pe 26 octombrie, urmează să aibă loc alegerile pentru Consiliul Județean al Elevilor Constanța.