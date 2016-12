Cum pot ajunge studenţii în organizaţii mondiale de cercetare

Cum pot ajunge studenții în organizații mondiale de cercetare

Site-ul startub.unibuc.ro. le face cunoscut studenților români că au ocazia de a se înscrie și a lucra în una din cele mai cunoscute organizații mondiale de cercetare, Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN).Pentru anul 2012, Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară oferă studenților posibilitatea de a accesa mai multe programe de formare și de a începe o carieră în domeniul științei. Acestea au o durată cuprinsă între 4 și 12 luni, iar peste 100 de locuri sunt disponibile. Termenul limită de aplicare este 6 aprilie 2012, scrie startub.unibuc.ro.Deschis studenților de nivel licență care provin din țări ±$%± membre CERN (printre care se află și România), acest program vizează domeniile anterior menționate și constă în realizarea unui stagiu de formare practică finalizat cu un proiect.Odată ce aplicația ta realizată pe site-ul CERN, la secțiunea Cariere, vei primi un email de confirmare ce conține un link către formularul «Report on candidate». Trebuie să retransmiți acest email la doi referenți. Studenții trebuie, de asemenea, să își încarce situația școlară pentru ca aplicația lor să fie luată în considerare și CV-ul.Disciplinele de care Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară este interesată sunt următoarele: fizică aplicată, IT, matematică, electrică, electronică, inginerie mecanică sau civilă, instrumentalizare pentru acceleratoare sau experimente de fizică a particulelor, știința materialelor, protecție radioactivă, siguranța și protecția mediului înconjurător, comunicarea științei, supraveghere, vid cuantic. Studenții specializați în fizica particulelor teroretic și / sau experimental nu se califică pentru acest program.Condiții de eligibilitate:- Să faci parte din statele membre CERN (printre care și România)- Să fi finalizat 18 luni la nivel licență;- Să poți desfășura acest program între 4 și 12 luni rămânând student full-time înscris la universitatea de origine;- Cunoști bine limba engleză sau franceză;Ce se oferă:- O alocație lunară capabilă de a acoperi cheltuielile pentru o singură persoană în zona Geneva;- O asigurare de sănătate;- Cheltuielile asociate;Procedură de selecție: Aplicanții vor fi selectați de o Comisie de Selecție ce se reunește de două ori pe an, în aprilie și noiembrie. Rezultatele vor fi comunicate după întrunirea Comisiilor. Datele și termenele limită corespondente pentru aplicație sunt accesibile pe site-ul CERN.