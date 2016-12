Cum pot ajunge studenţii constănţeni cu burse în America

Cum pot ajunge studenții constănțeni cu burse în America

Studenții constănțeni pot ajunge să studieze în America printr-un proiect finanțat în totalitate de Guvernele României și Statelor Unite. Toate resursele de informare în legătură cu dosarul de aplicație la un astfel de program au fost puse la dispoziție online, pe site-ul www.fulbright.roLa această bursă poate aplica orice cetățean care are cel puțin studii liceale. Mihaela Arsene, directorul Centrului Educațional din Cadrul Comisiei Fulbright Româno - Americană, a fost prezentă ieri, la Universitatea Ovidius din Constanța, cu scopul de a oferi informații despre avantajele unei burse de studii în America. „Vorbim de un sistem cu totul și cu totul diferit la americani, în comparație cu românii. Este un colectiv special, plin de bucurie și foarte important, un colectiv bazat pe socializare. Teoria învățământului american este una de relaxare - învățare. Asta înseamnă că în cadrul campusului, elevilor le sunt oferite mai multe cluburi, de lectură, de muzică, de dans, etc., deoarece se consideră că omul învață mai multe lucruri atunci când este alături de cineva, chiar și din experiența celui de lângă tine poți învăța lucruri noi”, a declarat Mihaela Arsene. Aceasta mai spune că, dacă un elev dorește să învețe într-un altfel de mod, și are un proiect gândit și pus la punct, iar în campus nu există încă un club pentru cerințele lui, poate cere o finanțare din partea universității.Comisia Fulbright Româno - Americană susține și promovează schimburile educaționale și culturale între România și Statele Unite ale Americii, acordând burse post - universitare de studiu și cercetare pentru studenți, profesori și cercetători români și americani din diverse domenii.Centrul Educațional Fulbright din cadrul Comisiei Fulbright Româno-Americană face parte din rețeaua globală EducationUSA organizată de Departamentul de Stat al SUA în vederea promovării studiilor în Statele Unite. Elevii și studenții din toate colțurile lumii care visează să studieze în America se bucură de sprijinul celor peste 470 de centre educaționale EducationUsa, răspândite în mai mult de 170 de țări. Începând din anul 1960, pro-gramul Fulbright a oferit partici-panților prilejul unor experiențe de marcă, atât în plan profesional cât și cultural.