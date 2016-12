Cum poate internetul să ajute la învăţătură

Eveniment la Liceul Teoretic „Traian”

Cum poate internetul să ajute la învățătură

Liceul Teoretic „Traian” din Constanța a susținut, cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, o serie de evenimente pentru a promova siguranța online în rândul elevilor, cadrelor didactice, părinților și a comunității locale din care fac parte.Eveniment de anvergură europeană, Ziua Internațională a Siguranței pe Internet se desfășoară anual, în luna februarie, sub egida rețelei europene „INSAFE”, proiect susținut în România de către Consorțiul Sigur.info format din Organizația Salvați Copiii România, ca și Coordonator național al proiectului, Positive Media și Focus - Centrul Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual.Cu această ocazie, mai multe cadre didactice din liceu (prof. Violeta Tănăsescu, prof. Cristina Barbu, prof. Alina Dumitrașcu) au promovat o atitudine pozitivă față de noile tehnologii și au invitat elevii din învățământul gimnazial (clasa a VI-a B, toate clasele a VII-a), dar și liceal (clasele a X-a A, a X-a B, a XI-a A) să acceseze platforma sigur.info pentru a învăța care sunt diferitele modalități de protecție pe internet, dar și unde pot cere ajutor (liniile de consiliere Helpline și de raportare abuz Hotline).A fost utilizat Ghidul utilizării în siguranță a internetului, dar și o serie de diferite materiale digitale pentru a aborda teme de interes general ca „Protejează-ți datele personale! - întreabă înainte să spui” sau „Rețelele sociale și protecția datelor personale”. S-a insistat, de asemenea, asupra importanței materialelor digitale, a platformelor de tip e-learning, dar și asupra pericolelor la care suntem expuși pe internet.Tema din acest an, „Împreună facem internetul mai bun!”, a constituit o nouă provocare pentru a sprijini elevii în folosirea tuturor device-urile de care dispun (computer, laptop, tabletă, smartphone, etc.) în favoarea educației, și nu doar pentru distracția personală/entertainment.