Cum poate fi crescută competitivitatea pe piața muncii

Universitatea „Ovidius” din Constanța invită mâine, 11 august, constănțenii, începând cu ora 10.30, la Sala AULA B din Bulevardul Mamaia nr.124, la conferința de presă organizată în cadrul proiectului „IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS FOR EMPLOYMENT OF YOUTH IN THE TOURISM SECTOR” – ICEYTS”.Proiectul este finanțat prin programul „INTERREG V-A ROMANIA BULGARIA”, Axa prioritară nr.4: A skilled and inclusive region și este implementat printr-un parteneriat format din trei organizații – Primăria Kavarna (BG) – Lider, Universitatea „Ovidius” din Constanța și Asociația Partenerii 2000 (RO).Proiectul își propune creșterea competitivității pe piața muncii și stimularea mobilității tinerilor din categoria de vârstă 16-29 de ani, NEETs (Not in Education, Employment or Training) din zona transfrontalieră Dobrich – Constanța.În cadrul conferinței de presă vor fi prezentate obiectivele pe care acest proiect dorește să le atingă pentru a veni în ajutorul acestor tineri, precum și rezultatele așteptate.