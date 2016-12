Cum ne batem joc de istoria antică a Tomisului

1

Spionul Richard Sorge traieste la Constanta

Era prin anii 1950.Tata obisnuia sa asculte postul Europa Libera.Sonorul era asa de slab incat nu auzeai mai nimic daca nu lipeai urechea de difuzorul aparatului radio.La 10 ani dupa razoi,tata inca mai astepta sa vina americanii.Cand vorbeai despre americani,trebuia sa vorbesti in soapta. De fiecare data,mama striga sa inchida aparatul ca se aude la vecini.Atunci nu aveam mai mult de 5 ani.Toata viata am obisnuit sa vorbesc in soapta.Intr-o zi ma aflam impreuna cu un prieten tatar in dreptul geamiei Hunchiar. Fara sa ne oprim din mers,discutam cu el despre istoria geamiei si despre cladirea ridicata langa ea.Discutam cu el,bineinteles in soapta.Strada era plina de dubiosi,unii sprijineau zidurile,altii se plimbau fara rost.La un momendat simt ca cineva ma bate pe umar. Era un soldat din "garda pretoriana",era spionul Sorge,vulpea rosie. Ne-a auzit ce discutam pe strada.Securisilor ! A strigat la noi Richard Sorge.Plecati de aici cat mai aveti timp ! Apoi a inceput sa ne injure.Securistilor ! Basistilor ! Ne departasem si el inca mai striga dupa noi.Un alt coleg se plimba intr-o zi cu sotia.Cand au ajuns in dreptul Lupoaicei,femeia i-a spus sotului ca fantana arteziana din apropiere seamana cu un cavou din cimitirul central.Atunci a venit Apocalipsa ! Un taximetrist care isi stergea masina in apropiere,i-a auzit ce vorbesc.Taximetristul a inceput sa-i injure pe saracii oameni care se faceau vinovati ca nu vorbesc in soapta.In alta zi aveam in mana un aparat de fotografiat.Intentionam sa fotografiez ruinele Termelor romane.Dupa ce am scapat ca prin minune de coltii unui caine de pe strada Ovidiu,dupa ce am calcat prin gunoaiele aruncate de localnici chiar pe ruinele antice,am dat nas in nas cu spionii din zona.M-au urmarit tot timpul.Nici azi nu stiu de ce m-a urmarit Richard Sorge,spionul care pazeste orasul Constanta.Sa amintesc ca nu ai voie sa fotografiezi ruinele Cazinoului.Fotografiatul interzis ! Sa mai spun ca acolo(la ruinele Cazinoului) se toarna filme cu strigoi ? De ce am dat exemplele astea ? Chiar daca nu am dovezi,eu cred ca teroarea rosie are ciripitori si pe strada,peste tot.Asta este inca o dimensiune a dezastrului la care am ajuns dupa 25 de ani de "libertate" fesenista.Asta este lumea faurita cu mainile noastre.Oligarhii se simt stresati de "teroarea basista" sau de "legionari macovisti".Dar eu cum ma simt ? In final doresc sa-l intreb pe domnul Hasotti care este stadiul lucrarilor la Teatrul antic de la Histria.Am inteles ca lucrarile sunt pe sfarsite.Sau am inteles gresit ? Acum nu mai stiu exact ce am inteles. Lucrarile sunt pe sfarsite sau Partidul National Liberal isi da duhul ori minciunile guvernantilor au ajuns la final ?