Cum îşi atrage Târgul GAUDEAMUS vizitatori la Constanţa

Cum își atrage Târgul GAUDEAMUS vizitatori la Constanța

Începând de astăzi, de la ora 18, și până luni, 18 august, Caravana Gaudeamus le dă întâlnire constănțenilor și turiștilor, în premieră, în Constanța, cu cartea bună și la preț accesibil. Spre deosebire de edițiile anterioare, când târgul a fost găzduit de un cort alb amplasat în fața sediului Radiovacanța - Radio Constanța, cea de-a șasea ediție estivală a Târgului Gaudeamus are loc într-un pavilion expozițional amplasat în vecinătatea City Park Mall. Târgul Gaudeamus Con-stanța este organizat de Radio România - Centrul Cultural Media și Radio România Con-stanța, și închide seria eve-nimentelor derulate în cadrul Caravanei Gaudeamus în 2014.Dintre numeroasele surprize adaptate sezonului estival, pregătite vizitatorilor de către organizatori și de cei 22 de participanți, între care se numără edituri, distribuitori de carte ro-mânească și străină, asociații profesionale și ale minorităților, importatori și distribuitori de CD-uri și DVD-uri, se mai găsesc mii de titluri deja consacrate, cele mai noi apariții editoriale, tombola Gaudeamus, având ca mare premiu un smartphone Nokia Lumia 520, precum și un concurs Miss Lectura. 10 evenimente editoriale care vor aduce în fața publicului câteva dintre cele mai cunoscute personalități ale vieții culturale din această zonă a țării.Și pentru că an de an târgul și-a propus și o latură umanitară, vizitatorii sunt invitați să aducă volumele care le pri-sosesc la Gaudeamus Constanța. Multe dintre cărțile acum uitate și neglijate pot încă să aducă multă bucurie, prin intermediul proiectului „Cărțile se întorc acasă”, derulat la nivel național de Radio România începând cu 2010. Volumele donate cu prilejul Târgului Gaudeamus Constanța 2014 vor avea ca destinație bi-blioteca Liceului Tehnic „I.C. Brătianu” din comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța.Luni, 18 august, la ora 18, se vor acorda premiile acestei ediții: Trofeele Gaudeamus și Cea mai râvnită carte a Târgului, decernate prin votul publicului, Trofeele Presei - decernate jurnaliștilor pe secțiunile publicații, radio și TV, Premiul Miss Lectura, dar și Marele Premiu al Tombolei Gaudeamus. Târgul este deschis zilnic, între orele 15 și 23.