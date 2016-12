Cum învaţă elevii constănţeni să recicleze ambalajele

Cum învață elevii constănțeni să recicleze ambalajele

Peste 273 de elevi de clasa a treia din județul Constanța participă, anul acesta, la programul educațional ECOlimpiada Elevilor, ediția 2014 - 2015. Pentru al treilea an consecutiv, Eco-Rom Ambalaje, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice, aduce proiectul educațional ECOlimpiada Elevilor în școlile din România, printre care și cele din județul Constanța. Sute de elevi de clasa a treia s-au înscris deja în competiție și au solicitat auxiliarul curricular „Învățăm să reciclăm ambalajele”.Manualul educațional este oferit gratuit în școli de către inițiatorii proiectului, Eco-Rom Ambalaje și Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu scopul de a întâmpina elevii cu noi informații esențiale privind colectarea separată și reciclarea deșeurilor de ambalaje. Astfel, prima etapă a competiției ECOlimpiada Elevilor are caracter didactic și propune o serie de lecții educative despre protecția mediului înconjurător - în timp ce, în a doua etapă a programului, participanții își evaluează cunoștințele într-un concurs de lucrări scrise.„Competiția îi determină pe copii să aibă rezultate cât mai bune și, în același timp, dinamizează și simplifică procesul de învățare. Astfel, am creat un program educațional complex, un fel de olimpiadă națională, pe teme de mediu, care urmărește să îi determine pe cei mici să fie responsabili cu resursele naturale”, este de părere Sorin Cristian Popescu, reprezentantul organizatorilor.În următoarea perioadă, sub îndrumarea profesorilor, toți cei 273 de elevi de clasa a treia din județul Constanța înscriși în proiect vor parcurge manualul „Învățăm să reciclăm ambalajele”, iar la final vor realiza o lucrare scrisă cu principalele învățături deprinse din auxiliar. Aceste compuneri vor fi notate de către învățătorii de la clasă, care vor nominaliza cea mai bună lucrare în etapa finală a competiție, înregistrând-o pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro. Aici, un juriu format din reprezentații Ministerului Educației și Cercetării Științifice și Eco-Rom Ambalaje realizează o ultimă departajare din punct de vedere al originalității și al respectării normelor de redactare și a temei propuse.Totodată, compunerile pot fi evaluate și prin vot unic, în perioada 20 aprilie - 10 mai 2015. La final, elevii care au redactat cele mai reușite lucrări, alături de cadrele didactice implicate, vor fi premiați.