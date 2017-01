Cum îi stârnim pe elevi să iubească Dobrogea

Sâmbătă, 8 decembrie, în Aula Mare a Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din Constanța, începând cu ora 9, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța organizează a doua ediție a sesiunii de comunicări științifice „Interferențe Dobrogene”.Evenimentul are loc în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Școlii.Prof. Nicoleta Condrat, coordonator proiect, responsabil al comisiei de limba și literatura română, declara că acest proiect educațional își propune o dublă finalitate: informarea și munca de cercetare a elevilor, dar și diseminarea informației acumulate la nivelul populației Constanței. „Astfel, beneficiarii acestui proiect nu sunt doar elevii noștri, ci și o parte dintre concitadini. Dacă transilvăneanul vibrează când e vorba de cetatea Sarmizegetusa, maramureșeanul își valorifică și acum tradițiile și obiceiurile și le respectă cu sfințenie, de ce nu s-ar putea ca și dobrogeanul să fie mândru de istoria sa, de locul său?”.În principal, printre numeroase alte beneficii, concursul are ca obiective sporirea interesului pentru cultura dobrogeană, deprinderea elevilor cu munca de cercetare, dar și familiarizarea lor cu munca de selectare a materialului pentru realizarea unei lucrări științifice și chiar dobândirea deprinderii de a se prezenta în fața unui public.Ca dovadă a interesului deosebit de care s-a bucurat tema acestei sesiuni de comunicări științifice, purtând titlul „Dobrogea - între realitate și ficțiune”, și-au dorit să participe cu 25 de proiecte echipaje de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Liceul Teoretic „George Căli-nescu”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Ovidius”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Internațional de Informatică, Liceul Teoretic Negru Vodă, Liceul Tehnologic „Ion Podaru” din Ovidiu, precum și liceul organizator. Echipele, formate din unu până la trei elevi plus profesorul îndrumător, vor avea la dispoziție 15 minute pentru a-și prezenta proiectul.Parcurgând titlurile proiectelor putem spune că juriul, din care face parte și un redactor al ziarului „Cuget Liber”, va avea o misiune importantă în a decide câștigătorul, pentru că vor trebui foarte atent respectate criteriile de evaluare.„Grație interesului Consiliului Județean Constanța pentru cultura și valorile dobrogene, premianții vor beneficia de multifuncționale, MP4 playere, memory stick-uri și cărți valoroase. Cei interesați pot afla mai multe informații pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Constanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Nicoleta Condrat, catedra de limba română a Liceului cu Program Sportiv.