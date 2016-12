Cum explică inspectoratul şcolar dezastrul de la Bac

10

pentru Debutant!

...de cand lumea s-a dat spaga grasa la ISJ. De asta vrea lumea sa ajunga acolo... Acum 40 de ani cand suplineam, desi eram absolvent de univertitate, dam in fiecara an 2000 lei cand depuneam dosarul. Asa era atunci... si aveam salariul de 1200 lei! Unora li se cerea mai mult, depinde si de localiiate.... In Constanta o suplinire costa cam 10 000 lei,plus altele.... Un amic bun mi-a spus ca a dat in afara de bani,intr-un an si un ....porc de Craciun! Daca ziceti ca Gevat lua spaga, nu facea decat sa urmeze calea ilustrilor predecesori si sa fie tot asa ...nemernic ca si ei! Iata o oglinda al ISJ-ului de acum si din totdeauna....