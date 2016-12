Cum explică directorii de licee "nulitatea" de la Bacalaureat

După ce, timp de doi ani, trei licee din județul Constanța au obținut promovabilitate 0% la Bacalaureat, respectiv cele din Cumpăna, Dobromir și Nicolae Bălcescu, anul acesta, din topul „nulităților“ a ieșit „la mustață“ Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu“ din Cumpăna (15%).La coada clasamentului unităților școlare constănțene, după procentul de promovabilitate la Bacalaureatul de „vară” 2015, se află liceele tehnologice din Ciobanu, Crucea, Mihai Viteazu, Lumina și, pentru al treilea an consecutiv, Dobromir și Nicolae Bălcescu.Cum era de așteptat, pe buzele tuturor se află întrebarea „Cum de mai ajung până în clasa a XII-a elevi cu note de 2 și 3 la examenul maturității?”.De la prof. Tatiana Stoica, directorul Liceului „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu, am aflat că din cei 27 de elevi cu câți a început anul școlar 2014-2015, 19 elevi au terminat clasa a XII-a și doar șase s-au înscris la Bacalaureat, unul chiar neprezentându-se.„Este o rușine și pentru noi, dar colegii mei au solicitat ajutorul Poliției locale, chiar cu înștiințări și somații adresate părinților ori aparținătorilor, pentru a-i aduce pe acești elevi la medii de promovare, ca să poată lua măcar certificatele de competență într-o meserie. Acum cinci ani, când ne-am autorizat pentru nivel liceal, am sperat să le oferim o șansă în plus acestor copii bătuți de soartă, ca acum, în consiliul de administrație și în consiliul profesoral, să decidem lichidarea și să ne încadrăm pe școală profesională”, a explicat prof. Stoica.Întrebat de ce ajung acești adolescenți până în clasa a XII-a și nu sunt triați de profesori din timpul anului școlar, directorul a afirmat că repetenția nu este o soluție, ci mai repede i-ar determina să aban-doneze învățătura. „Aceeași profesori - precizez că mai mult de jumătate sunt titulari! - i-au pregătit la Evaluarea Națională și pe elevii care au obținut medii peste 5 în proporție de 70%, unii dintre ei ajungând la licee bune din Constanța”, a mai afirmat același director.Pe de altă parte, primarul Viorel Bălan este de părere că, dacă ar fi fost de vină profesorii pentru aceste rezultate proaste la Bacalaureat, nu s-ar fi înregistrat notele bune de la clasa a VIII-a. „Din păcate, copiii buni pleacă și rămân doar cei slabi”, a spus primarul.„Între bani și carte, elevii aleg supraviețuirea!“ Fără tăgadă, situația deplorabilă în care se află învățământul din mediul rural are drept cauză principală sărăcia. Pe de o parte, cadre didactice care acceptă naveta pentru că nu au altă soluție de existență, dar și prea mulți elevi care lasă cartea pentru a-și întreține familia. Este și cazul candidaților care au picat Bacalaureatul în localitatea Ciobanu.„Au venit direct de la muncă la examen”, ne explica prof. Marioara Mihai, directorul Liceului Tehnologic Ciobanu. „Cea mai gravă problemă la țară este lupta noastră cu părinții care își trimit copiii la muncă. Nu vreau să găsesc scuze nimănui, dar nu-și permit să vină nici acum la pregătirea pentru sesiunea de toamnă. Mă rog de vreo doi-trei elevi mai buni să facem pregătire, dar deja s-au angajat pe litoral. Dacă am fi avut profesori dezinteresați, nu s-ar fi auzit de liceul din Ciobanu la olimpiade de lectură sau la concursuri de matematică ori română, de unde copiii s-au întors mereu cu medalii”, a mai adăugat prof. Mihai.La Crucea, directorul Mariana Dincă este de părere că elevii au dat mai multă importanță certificării competențelor profesionale, și nu pregătirii Bacalau-reatului. „Este prima promoție de liceeni la Crucea, dar sunt convinsă că în sesiunea din toamnă vor exista rezultate mai bune”, a mai spus același manager.Tot din cauza faptului că s-au angajat imediat cum au terminat școala nu au putut promova Bacalaureatul nici elevii de la liceul din Mihai Viteazu, avea să ne explice prof. Mituța Borcan, director. „Aici, în localitate nu găsesc de muncă decât la școală sau la PECO, așa că sunt nevoiți să facă naveta până la Constanța și de acolo să plece la Eforie. Au nevoie de bani ca de aer, să supraviețuiască, iar învățătura nu mai este o prioritate!”, a lămurit situația directorul.Dacă ar fi să punem în balanță valoarea celor de la catedră versus repetenție pe capete, cu siguranță primii ar sări în apărarea catedrelor pe care și le-ar pierde și care încet-încet ar însemna dispariția liceelor din mediul rural. Pe de altă parte, reînființarea școlilor profesionale ar suprima șansa elevilor buni de la țară să-și depășească o condiție socială în unele cazuri nemeritată. Și, totuși, nu toată lumea trebuie să ajungă în Bacalaureat…