Cum explică decanii de la „Ovidius“ notele mari la admitere

Zilele acestea, la Universitatea "Ovidius" din Constanța au loc ultimele înmatriculări ale viitorilor studenți, sesiunea de admitere recent încheiată constituindu-se într-un nesperat succes, din toate punctele de vedere.Pe de o parte, numărul înscrierilor a depășit așteptările, fiind depuse 6.048 de dosare, față de 4.959 anul trecut, iar pe de altă parte, și nivelul de pregătire a viitorilor studenți a crescut, prin prisma notelor pe care le-au obținut la probele scrise.„Notele atestă valoarea candidaților și, în plus, a contat foarte mult faptul că am organizat, în prealabil, o simulare a examenului de admitere, iar baza de date cu subiecte a fost postată cu mult timp înainte de probe. Astfel, candidații au avut timp să se pregătească. Totodată, înscrierea online, o premieră a admiterii, ne-a adus candidați din toată țara, din mai multe centre universitare concurente”, a declarat rectorul prof. univ. dr. Sorin Rugină.Medicina, la mare căutare și peste hotare Cum era de așteptat, la specializarea Medicină Generală, din cadrul Facultății de Medicină, mediile de admitere la studii fără taxă s-au situat între 9,83 și 8,34, față de 9,46 - 6,13, în iulie 2014. Conf. univ. dr. Dan Iliescu, decanul acestei facultăți, a afirmat că cea mai plauzibilă explicație este concurența crescută la această spe-cializare, un trend observat și la facultățile din țară.La specializarea Medicină Dentară, din cadrul Facultății de Medicină Dentară, anul acesta concurența a fost de-a dreptul impresionantă, fiind consemnate cele mai multe înscrieri din ultimii ani, și anume pe 44 locuri au concurat 400 de candidați. Motiv pentru care și mediile pentru locurile bugetate s-au situat între 9,55 - 8,72, față de 7,30 - 5,05, în iulie 2014.„Consider că este o dovadă a bunei pregătiri a candidaților, mai ales că au avut șansa de a trece printr-o simulare”, declara, pentru „Cuget Liber”, prof. univ. dr. Aureliana Caraiane, decanul Facultății de Medicină Dentară. „Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem căutarea de care se bucură medicii români în străinătate, spre deosebire de toate celelalte meserii ei fiind bine primiți și plătiți. Iar în țară, absolvenții de Medicină Dentară au șansa de a profesa imediat după ter-minarea studiilor”, a mai adăugat același decan.De asemenea, la specializarea Farma-cie, din cadrul Facultății de Farmacie, s-a consemnat o creștere a mediilor de admitere care s-au situat în acest an între 9,73 - 7,28, față de 9,28 - 6,61, în anul precedent. Astăzi, între orele 9-17, au loc ultimele înmatriculări la această facultate.