Cum este promovată limba română pe tărâm american

Ştire online publicată Luni, 07 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul României a aprobat Memoran-dumul privind organizarea conferinței anuale „Limba română în lume”. În anul 2014, evenimentul se va desfășura în Arizona, Statele Unite ale Americii, la Arizona State University, în perioada 9-13 octombrie.Conferința „Limba română în lume” este o inițiativă a Ministerului Educației Naționale și va fi organizată, anual, într-o universitate din străinătate unde funcționează un lectorat de limba română. Prin acest demers, MEN face un pas în plus în promovarea limbii, culturii și civilizației române în lume. De-a lungul timpului, atât la nivel preuniversitar, cât și la nivel universitar, MEN a creat, finanțat și susținut cursuri și lectorate care se adresează atât românilor din diaspora, care doresc să-și conserve identitatea culturală, cât și străinilor care doresc să descopere universul cultural românesc.Decizia ca prima conferință să se organizeze la Arizona State University, SUA, are în vedere mai mulți factori, printre care existența și funcționarea unui lectorat de limba română din anul 2011 și numărul reprezentativ de studenți care aplică pentru programul de limba română (peste 200 în acest an universitar, fiind cel mai mare număr de studenți din lectoratele românești exis-tente). Catedra de Limba și literatura română de la Arizona State University este condusă de prof. dr. Ileana Alexandra Orlich, care este și consul onorific al României în Arizona. De asemenea, un alt argument care a stat la baza alegerii îl reprezintă faptul că mediul academic american este propice organizării unor asemenea evenimente, atât din punct de vedere academic, cât și din perspectiva deschiderii spre interculturalitate și multilingvism.De notat este și faptul că, în statul Arizona, comunitatea românească este numeroasă și există disponibilitatea acesteia de a participa la organizarea și desfășurarea unor evenimente de promovare a culturii și civilizației românești în SUA.