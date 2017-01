Cum colaborează cadrele didactice cu medicii şcolari

Cum colaborează cadrele didactice cu medicii școlari

Într-o recentă statistică întocmită la nivel național, județul Constanța se află pe o alarmantă poziție în ceea ce privește numărul îmbolnăvirilor înregistrate în rândul cazurilor de gripă.De altfel, conform unei adrese transmise de către Direcția de Sănătate Publică spre atenționare Inspectoratului Școlar Județean Constanța se arată că „în mai multe unități de învățământ preșcolar s-au constatat disfunc-ționalități în comunicarea dintre cadrele medicale de la cabinetele medicale școlare și cadrele didactice, în ceea ce privește depista-rea, luarea în evidență a cazurilor de îmbolnăvire în rândul elevilor și reprimirea acestora în procesul instructiv-educativ”.Într-o situație a arondării me-dicilor din cabinetele școlare din municipiul Constanța am avut surpriza să descoperim că un medic are arondate și 11 unități de învățământ.În total, în municipiu sunt 18 medici care se ocupă de o rețea de 114 unități școlare, ceea ce denotă o muncă de-a dreptul sisifică din partea acestor doctori care ar trebui să se cloneze ca să poată gestiona situațiile apărute în teritoriu.Motiv pentru care dr. Con-stantin Dina, directorul DSP, insistă pentru implementarea unor proceduri prin care fiecare caz de îmbolnăvire a elevilor să fie anunțat cadrelor medicale de la cabinetul școlar pentru confirmarea și luarea în evidență.„Reprimarea elevilor în colectivitate se va face în baza avizului medi-cal eliberat de me-dicul de familie pentru afecțiunea respectivă, aviz ce va fi înmânat cadrelor medicale de la cabinetul medical școlar”, mai afirmă dr. Dina.Dr. Julieta Cava-chi, medic specialist cu o experiență de peste 20 de ani în medicină școlară, declara ieri pentru „Cuget Liber” că pentru a răspunde solicitărilor celor cinci unități de învățământ unde activează se bazează pe ajutorul a două asistente. Întrebată cum colaborează cu cadrele didactice, dr. Cavachi a afirmat că nu a avut probleme de comunicare.„Nici nu văd cu ce ar putea să ne ajute, dincolo de faptul că trebuie să ne aducă la cunoștință cazurile de îmbolnăviri. În perioadele de viroze intrăm în clase și întrebăm atât elevii, cât și cadrele didactice dacă au observat ceva deosebit. În restul timpului ne facem programul funcție de urgențele care apar. Mai problematic este faptul că nu avem ce ne trebuie la cabinetele școlare. Sunt directori care au fost de acord să suporte din fondul școlii anumite medicamente de strictă necesitate, dar sunt și unități unde nu am găsit această deschidere”.Dar despre problema supraviețuirii cabinetelor școlare într-o perioadă în care ambele sisteme, atât cel educațional, cât și cel sanitar au rămas la coada bugetului vom mai reveni într-un articol mai amplu.