Cum au stricat politicienii un eveniment inedit al elevilor. "Nu ne-am dorit politizarea evenimentului!"

lupi in blana de oaie...

Politicienii n-au vrut sa strice si sa politizeze acest eveniment dar n-au putut sa se abtina! S-au imbracat la patru ace, si-au pregatit discursul pentru cei mici si au dat fuga in Piata Ovidiu sa guste si ei o prajiturica. Doar e campanie electorala, nu? Noroc cu domnul Fagadau ca le-a dat peste nas. El de ce s-o fi dus in piata?