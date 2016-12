Cum au sărbătorit poeţii 10 ani de la apariţia revistei „Ex Ponto“

Cum au sărbătorit poeții 10 ani de la apariția revistei „Ex Ponto“

Ieri, într-o atmosferă de-parte de tumultul străzii și al unui cotidian năucitor, în găz-duirea Universității „Ovidius”, o sumă de scriitori dobrogeni și-a dorit să fie părtașă la aniversarea a 10 ani de la apariția revistei constănțene „Ex Ponto”, un reper cultural care se încăpățânează să reziste în ciuda a tot și a toate.Deschiderea întâlnirii a aparținut lui Angelo Mitchievici, președintele Uniunii Scriitorilor Români - filiala Dobrogea: „O revistă literară este în primul rând un semn de cultură și civilizație, care spune imens despre o pe-rioadă literară. În absența, regretabilă, din punctul meu de vedere, a revistei «Tomis», «Ex Ponto» este ultimul bastion. Să nu se supere cei care mai scot reviste, dar cred că reperul cultural în această zonă a țării este dat într-o primă instanță de această revistă. O spun cu toată modestia și pentru că este singura revistă care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România și vă rog să mă credeți că sunt foarte puține. În acest fel, revista are pedigriu, are noblețe, are ținută și acest lucru vi se datorează”, a mai declarat celor prezenți președintele filialei Dobrogea a USR.Paul Prodan, directorul Editurii „Ex Ponto”, a oferit celor prezenți un moment extrem de emoționant, dând citire unei declarații-manifest, datată 28 ianuarie 2003, semnată de „părintele” revistei „Ex-Ponto” - prof. Ioan Popișteanu.Cum era de așteptat, în expozeul său, cunoscutul scriitor constănțean Ovidiu Dunăreanu a readus în memorie importanța revistei „Tomis”, emblematică pentru valoarea culturii constănțene, făcând astfel o punte de legătură spre ceea ce înseamnă astăzi revista „Ex Ponto”: „Nu ne-am dorit o revistă oarecare și o revistă pusă la îndemâna cercurilor și cenaclurilor literare și a tuturor veleitarilor care bântuie. Ne-am dorit o revistă a unei anumite elite, care se formează în jurul Universității și în jurul filialei. Ceea ce ne-a și reușit! Nu întâmplător, Departamentul românilor de pretutindeni al Ministerului de Externe ne-a finanțat apariția și difuzarea în străinătate vreo doi-trei ani. Au fost și momente de cumpănă, dar revista a rămas în picioare și apare și astăzi. Ne-am dorit să însu-măm tot ceea ce este de valoare în spațiul dobrogean, dar și național și european”.În finalul întâlnirii, revista „Ex Ponto” și-a premiat prietenii, printre care se numără și ziarul „Cuget Liber”.