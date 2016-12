Cum au petrecut tătarii de Ziua etniei, la Constanţa

Cum au petrecut tătarii de Ziua etniei, la Constanța

Data de 13 decembrie marchează un moment deosebit - sărbătoarea etniei tătare din România. Pentru istoria comunității tătare, evenimentul este unul remarcabil, tătarii reprezentând singura minoritate din România care își serbează, oficial, Ziua etniei. Această sărbătoare a tătarilor a devenit posibilă, după ce, în anul 2006, la inițiativa deputatului UDTTMR Amet Aledin, a fost inițiat și aprobat acest proiect de lege. Cu ocazia Zilei Tătarilor din România, filiala UDTTMR Constanța a organizat, ieri, o serie de manifestări festive cultural artistice. În deschiderea programului, au luat cuvântul subprefectul Constanței, Aidân Curt Mola, Iusuf Muurat, muftiul cultului musulman din România, și Amet Varol, președintele UDDTMR Constanța, fiecare urându-le un sincer și un călduros La mulți ani! tătarilor. „Le doresc tuturor tătarilor un călduros «La mulți ani!». Când mă întreabă cineva cum sunt tătarii din România, eu le răspund sincer că suntem exact ca o familie. Ca în orice familie, mai sunt și certuri, mai sunt neînțelegeri, ne înțelegem bine, apoi ne certăm iar și tot așa. Însă, atunci când este vorba de probleme, noi, tătarii, am fost și vom fi uniți întotdeauna. Suntem corecți și arătăm respect din toată inima față de românii din această țară și nu facem niciodată diferențe”, a declarat Aidân Curt Mola. Lansarea cărții ce cuprinde „spuma“ unor arhive secrete În încheierea evenimentului, a avut loc lansarea volumului „Tătari în izvoarele arhivistice românești” - Volumul I „Comunitatea musul-mană în Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității”, editată de Valentin Ciorbea, Laura Stancu și Aledin Amet, prin finanțarea UDTTMR. „Din acest prim volum de documente, cel mai important lucru pe care îl veți descoperi de veți citi cartea este că securitatea a stat cu ochii pe această etnie tătară, pe problema musulmană și a urmărit cu atenție ce se întâmplă, încercând să-i țină sub supraveghere, pe unii dintre ei chiar i-au arestat, pe alții i-au trimis în pușcărie, iar alții și-au pierdut viața pe acolo. Este un volum fascinant, ce te face să îl citești pe nerăsuflate. O poveste reală care te ține în suspans și îți relevă cele mai uimitoare secrete. Astăzi (n.r. - ieri), de ziua tătarilor, le doresc să fie sănătoși, să serbeze de la an la an această zi deosebită, să dea dovadă de unitate, să fie buni cetățeni și loiali statului român”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Valentin Ciorbea, adăugând că, de vom citi această carte, vom avea parte de „spuma” unor arhive secrete ce dezvăluie adevăruri mai mult decât inte-resante. La rândul său, Laura Stanciu a avut numai urări de bine pentru etnia tătară: „Le urez un sincer «La mulți ani!» în primul rând, pentru că este zi de sărbătoare pentru etnia tătară, și să dea dovadă de foarte mult curaj să-și înfrunte trecutul, și al lor, dar și al nostru, iar eu sunt mai mult decât convinsă că vor reuși să facă lucrul acesta dacă vor parcurge paginile pe care le-am editat împreună cu profesorul Valentin Ciorbea”, ne-a declarat Laura Stanciu. După lansarea cărții, invitații au putut degusta delicii culinare cu specific musulman, pe fundalul unor melodii cu același specific. Evenimentul s-a încheiat cu succes, toată lumea plecând de acolo mulțumită și în spirit de sărbătoare.