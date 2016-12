Cum au marcat elevii constănţeni Ziua Europeană a Limbilor

Cum au marcat elevii constănțeni Ziua Europeană a Limbilor

Consiliul Europei a declarat, în urmă cu 13 ani, ziua de 26 septembrie drept Ziua Europeană a Limbilor, pentru a promova pluralismul lingvistic și diversitatea culturală. În Europa există 225 de limbi indigene, iar în Parlamentul European sunt peste 20 de limbi oficiale.Un eveniment ce prilejuiește în fiecare an pe bătrânul continent o reflecție asupra multiculturalității și asupra multilingvismului, iar în școlile constănțene sunt inițiate manifestări dintre cele mai diverse.l Catedra de limbă franceză și engleză de la Colegiul Comercial „Carol I” și-a propus, anul acesta școlar, să organizeze o serie de activități sub genericul „Dincolo de stereotipuri”. Elevi din clasele a XII-a, îndrumați de prof. Camelia Adriana Țuglea, au realizat un moment teatral „Străinii lui nea Ion”, după un text realizat de o echipă formată din Adrian Timoc, Cristian Timotei, Robert Broscoi și Alexandru Sabin. Concursul de jocuri propus de prof. Violeta Toropu și expoziția de afișe realizate de elevii claselor a XI-a B și C s-au adăugat manifestărilor dedicate Zilei Europene de la Colegiul Comercial „Carol I”.l Și la Școala Gimnazială nr. 30 din Constanța a fost celebrată Ziua Europeană a Limbilor. Elevi ai claselor a IV-a și ai ciclului gimnazial, coordonați de profesorii de limbi străine, au pus în scenă un spectacol pe scena din curtea școlii, spectacol la care au asistat peste 200 de persoane. S-a cântat și s-a recitat, s-au spus glume și s-a vorbit despre importanța evenimentului în limbile engleză, franceză, spaniolă și turcă.Micii artiști, care au urcat pe scena nou amenajată, au fost Alessia Duran, Teodora Nurciu, Maria Piștalu, Andrei Culerda, Virgil Toma, Lavinia Șogărescu, Mihaela Cima, Costin Grameni, Maria Popescu, Gabriela Constantinescu, Husein Nur, Andra Dobrin, Maria Iosif, Tiberiu Catrangiu și Andrei Martinescu.l La Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” Medgidia, elevii au realizat postere cu tema „English, my love / Français, mon amour” și au dezbătut importanța limbilor străine în societatea modernă actuală, coordonați fiind de prof. Elena Roxana Popescu și Alina Iftime.l Evenimentul organizat la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Techirghiol s-a desfășurat în parteneriat cu Biblioteca Franceză „Arthur Rimbaud’’ din Mangalia, bibliotecar Luminița Dumitrescu, și a fost coordonat de cadrele didactice de limba franceză - Peghi Marcu, Cristina Dogaru și limba engleză - Valeria Băjenaru, Elena Nițu, Ramona Romaneț. Prin intermediul activităților propuse, elevii au fost invitați să descopere și să pună în valoare diversitatea lingvistică a Europei: recunoașterea steagurilor țărilor europene; denumirea țărilor, capitalelor, locuitorilor și a limbilor vorbite în Europa; vizionarea clipurilor oficiale pentru a recunoaște și chiar a imita diferite limbi europene; teste lingvistice privind limbile europene, Quiz - în limbile franceză și engleză; concursuri tematice, gen „Capitalele europene”, „Ești un adevărat european?”; descoperirea Pașaportului pentru limbile străine, etc.