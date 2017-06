Cum au epuizat elitele, prin corupţie, resursele statului

Lavinia Stan, despre România postcomunistă

Cum au epuizat elitele, prin corupție, resursele statului

Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius“ organizează, săptămâna aceasta, o serie de evenimente la care invitată specială este Lavinia Stan, expert în științe politice și în probleme referitoare la comunism, post-comunism și democratizare.Plecată de peste 26 de ani din țară, Lavinia Stan a absolvit Facultatea de Științe Economice la București, iar la acest moment, este director al Departamentului de Științe Politice de la St. Francis Xavier University, Antigonish, Canada, și președinte al Society for Romania Studies. Colaborarea cu universitatea constănțeană a început în urmă cu câțiva ani, iar acum, împreună cu Diane Vancea, aduce în prim-plan o lucrare de excepție, care a fost lansată chiar ieri, în Sala Senatului a instituției de învățământ.Cartea este traducerea variantei în limba engleză publicată în urmă cu doi ani peste hotare, acolo unde a fost extrem de bine primită și unde s-a bucurat de recenzii bune. Volumul a fost aniversar, dedicat împlinirii a peste două decenii de la căderea regimului comunist.„Prin «România postcomunistă. Trecut, prezent, viitor», am vrut să luăm pulsul României după căderea regimului comunist. Lucrarea începe cu un capitol care conține un set de scrisori, primite de colaboratorii noștri, de la români, înainte și după Revoluție, în care fiecare scrie ce crede că se va întâmpla pe viitor. Din scrierile lor, unii sunt pesimiști, alții scriu că am avut omoruri în stradă, dar în cei tineri se vede elanul necunoscutului, elanul începutului, care-i animează să meargă mai departe. Desigur, cartea cuprinde capitole pe diverse teme, iar colaboratorii noștri scriu despre modul în care a fost făcută politica în România, persistența PSD-ului sau cum elitele au fost rapace și au epuizat resursele statului prin corupție sau alte mijloace, situația femeilor în România, fragmentarea sistemului de partide etc.”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lavinia Stan.De asemenea, cartea a fost prezentată de prof. univ. dr. Angelo Mitchievici și prof. univ. dr. Florin Anghel, cadre didactice la Universitatea „Ovidius”.O analiză a funcționării instituțiilor politiceProf. univ. dr. Florin Anghel a precizat că în cartea coordonată de Lavinia Stan și Diane Vancea este vorba despre România construită după anul 1989, în ceea ce privește evoluțiile ei sociale, politice, instituționale etc. În ceea ce privește această viziune a construcției cărții, două lucruri stau la baza ei, pentru că este limpede că despre perioada politică, de după Revoluție s-a tot scris, au fost dezbateri ample și avem foarte multă bibliografie istorică sau politică.„Această carte este un alt început în analiza României postcomunistă, pentru că, pentru prima dată în România, vine cineva și analizează această evoluție, din punct de vedere instituțional. Altfel spus, mecanismele care au stat la baza funcționării democrației românești de după ‘89 sunt analizate într-o cheie care ne explică nu ce s-a întâmplat, nu cine sunt actorii acestor evenimente, ci cum s-a întâmplat și mai ales de ce suntem noi ca stat și ca societate în acest punct, în 2017, când, știm foarte bine, nu suntem neapărat o societate bine organizată. Metoda de cercetare pe care cele două coordonatoare au stabilit-o în ceea ce privește studiile cuprinse este una ce diferă substanțial de ce s-a făcut până la acest moment în România. Ca urmare, lucrarea prezintă pentru prima oară în țara noastră o analiză a funcționării instituțiilor politice, de stat, constituționale și în felul acesta ne explicăm mai bine stadiul democrației românești. Mai mult decât atât, cartea ne explică mecanismele care au guvernat statul român de după 1989, unde sunt gripate, unde funcționează bine, ce trebuie făcut, astfel încât analiza este un pic diferită față de ce s-a întâmplat în lucrările de până acum. Desigur, acest lucru nu înseamnă că nu apar concepte foarte importante care nu au mai fost analizate. Spre exemplu, conceptul puterii exemplului. De asemenea, această putere a exemplului este implementată în discursurile lor și în relația lor dintre societate și politică, adică există o legătură foarte strânsă între oamenii votați și votanți și cheia analizei este aceea că trebuie să înțelegem de ce au fost votați liderii politici după anul 1989", a declarat prof. univ. dr. Florin Anghel.