Cum au ajuns profesorii la mâna părinţilor. În căutarea cursurilor... pierdute

Cum au ajuns profesorii la mâna părinților. În căutarea cursurilor... pierdute

Trai neneacă pentru școlarii din învățământul românesc, care au început anul 2017 cu maximă relaxare, vacanța de iarnă fiind prelungită cu încă o săptămână - chiar dacă nu din vina lor -, iar după cinci zile de școală, astăzi și mâine, clasele vor fi din nou goale, pentru că așa a decis Guvernul României, alte opt zile de cursuri fiind urmate de altă vacanță.Dacă prelungirea vacanței de iarnă s-a stabilit că se recuperează până la sfârșitul anului școlar, în schimb, pentru a recupera ziua liberă de 23 ianuarie, Ministerul Educației a emis o adresă prin care unitățile de învățământ „își vor desfășura activitatea în regim de program normal în ziua de 28 ianuarie sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 31 ianuarie, potrivit planificărilor stabilite”.În acest context, Inspectoratul Școlar Județean Constanța așteaptă până joi, 26 ianuarie, programările stabilite de școli și licee.Am încercat să aflăm de la directorii câtorva unități de învățământ dacă s-au decis cum vor recupera această zi și am aflat că majoritatea au ales alternativa prelungirii cursurilor cu o oră.„Vom avea consiliu de administrație miercuri și cred că propunerea este de prelungire a cursurilor cu o oră și comasarea materiei. Suntem în perioada de consolidări și recapitulări, așa încât nu va fi o problemă. Nu puteam aduce copiii în week-end, pentru că este perioada concursurilor școlare. Unitatea noastră va fi deschisă pe 28 ianuarie, dar pentru o activitate non-formală”, afirma prof. Loredana Busuioc, director Școala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart”.La fel se va întâmpla și la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”. „Iar vacanța prelungită o vom recupera prin modificarea planificărilor, în acele ore prevăzute la dispoziția profesorului, așa încât să fie parcursă materia integral”, declara prof. Raluca Isabella Balcan, director adjunct.De asemenea, la Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, prof. Monica Nuțu, noul director, ne-a informat că s-a luat decizia recuperării orelor prin prelungirea programului cu încă o oră până la începutul lunii martie.În schimb, la Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”, s-au găsit câțiva părinți să se pună… travers. „Prelungirea vacanței o vom recupera cu cinci minute în plus la oră și scădem din pauză timp de două luni și jumătate, începând chiar de miercuri, pentru că Ministerul Educației ne-a oferit posibilitatea să recuperăm până la sfârșitul anului”, declara, ieri, prof. Nicoleta Bercaru, director, continuând:„În ceea ce privește data de 23 ianuarie, vom stabili săptămâna viitoare într-un nou consiliu de administrație. Ar fi trebuit recuperată sâmbătă, 28 ianuarie, sau până pe 31 ianuarie. A existat o propunere să venim la școală pe 23 și 24 ianuarie, pentru a mai recupera din materie, dar, din păcate, s-au găsit părinți să agite spiritele, cu toate că asociația adunase de la majoritatea semnături. În timp ce nu a existat vreun coleg în consiliu profesoral care să spună că nu vine să susțină cursuri în acele zile, s-a găsit cineva să tulbure apele. Acum am rugat asociația de părinți ca în trei zile să strângă din nou semnături și să ne dea un răspuns scris.Pe de altă parte, îi înțeleg și eu pe părinții care susțin că sâmbăta își doresc să o petreacă în familie, fiind una dintre singurele zile libere în care toată familia poate sta la masă, mai merg la sport, la film, la meditații. Nu este de condamnat așa ceva. Era bine să recuperăm ziua întreagă, pentru că nu sunt adepta prescurtărilor, și așa materia este stufoasă”.v v vȘi, totuși, la Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia, am aflat de la directorul prof. Corina Mihalache că ziua de 23 ianuarie va fi recuperată sâmbătă, 28 ianuarie, iar perioada 9-13 ianuarie, prin prelungirea cursurilor cu câte o oră, până la sfârșitul anului școlar.„Colegii mei lucrează deja la planificări, așa încât să recuperăm atât orele pentru fiecare disciplină, cât și programa”, a adăugat același nou manager.