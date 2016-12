Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”

Cum au ajuns elevii marinari să construiască o fântână în Africa

Începând de ieri, la Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, se află în vizită o delegație internațională formată din 30 de elevi și 14 profesori provenind din Spania, Bulgaria, Turcia și Germania. În urmă cu doi ani, în orașul Samsun (Turcia), era parafată colaborarea într-un proiect COMENIUS având în plan central importanța apei. Toate cele cinci țări partenere, inclusiv constănțenii de la Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, sunt situate pe malul unei ape, toți cei implicați propunându-și să tragă un semnal de alarmă asupra nevoii de a nu mai risipi apa, lichidul vital pentru existența omenirii. Ieri, am asistat la diseminarea acțiunilor întreprinse de fiecare școală parteneră, sub coordonarea reprezentantei Spaniei, Ana Maria Rodriguez Luque. Aflată în premieră în România, ea ne-a mărturisit că a fost plăcut impresionată încă de la aterizarea pe aeroportul din București. „Știu că țara dvs. este în plină dezvoltare și de aceea mi-a plăcut ce am văzut. Și aici, la Constanța, gazdele se străduiesc să ne ofere condiții dintre cele mai bune, pentru care țin să le mulțumesc. În urmă cu doi ani, când puneam pe hârtie detaliile legate de acest proiect, aveam emoții legate de partenerii cu care voi intra în contact. Astăzi, pot să spun că sunt mulțumită că am întâlnit oameni deosebiți, implicați activ în tema pe care ne-am propus-o”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, interlocutoarea care provine dintr-un orășel de lângă Sevilla - Coria del Rio. De altfel, în luna mai, acesta va fi gazda ultimei întâlniri din cadrul proiectului care se concretizează în construirea unei fântâni în curtea unei școli din Republica Benin, situată în vestul Africii. Prof. Iuliana Negreț, directorul Colegiului de Marină, ne declara că, pentru construcția acestei fântâni, coordonatorul spaniol al proiectului a contactat o firmă: „Fiecare instituție implicată în acest demers a făcut donații într-un cont deschis special pentru construirea acestei fântâni. La nivelul instituției noastre, am organizat diverse acțiuni, cum ar fi, spre exemplu, confecționarea de felicitări sau mărțișoare cu care mai apoi am inițiat un târg, iar banii strânși i-am donat scopului final al proiectului COMENIUS. Echipa noastră a reușit să strângă în jur de 500 de euro”. Oaspeții „marinarilor” constănțeni vor avea parte, în zilele următoare, de vizite la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, la Institutul de Cercetări Marine și în Delta Dunării. Pe lângă interesanta finalitate a acestui proiect COMENIUS, ce îl diferențiază de multe alte inutile întreprinderi internaționale care n-au avut ca scop decât plimbările cadrelor didactice, schimbul intercultural permite și consolidarea comunicării în limba engleză și deschiderea orizontului unor elevi care n-aveau altă șansă de a vedea Europa.