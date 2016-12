Cum a fost sărbătorită Ziua Educaţiei

Cum a fost sărbătorită Ziua Educației

Sub genericul „Școala cea bună e aceea în care și școlarul îl învață pe profesor” (Nicolae Iorga), pentru elevii și profesorii Colegiului Comercial „Carol I”, Ziua Internațională a Educației a reprezentat o nouă provocare la creativitate și dialog.Astfel, a avut loc sesiunea de referate și comunicări pentru elevi care face parte dintr-un proiect mai amplu, cu titlul „Noi și educația”, coordonat de profesorii Ioana Ciobanu, Veronica Gheorghe, Nicoleta Marin, Nicoleta Paraschiv, Oana Gheorghe, Tudora Lungu, Ioana Prahoveanu, Mihaela Postelnicu și Izabela Știucă.A urmat proiecția filmului „Fluturii sunt liberi”, vizionări de filme documentare cu titlul „E bine să fii cool!”, pe tema siguranței pe internet, urmate de dezbateri, vizite la Biblioteca Județeană, ateliere de creație plastică și literară.Gesturi impresionante între elevii din Medgidia Cu același prilej, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia a organizat o serie de activități educative, școlare și extrașcolare sub dictonul „Natura ne aseamănă, educația ne deosebește!”.Nu au fost uitați nici foștii profesori care au activat în cadrul liceului, pentru aceștia organizându-se o întâlnire la care au participat și elevii, dornici și curioși să îi întâlnească și să afle cât mai multe despre experiența lor la catedră.De asemenea, sub îndemnul „Să dăm o șansă educației”, elevii și cadrele didactice ale liceului au organizat o colectă de cărți și rechizite școlare care s-a concretizat printr-o donație către elevii defavorizați ai Școlii Gimnaziale Satu Nou. La rândul lor, aceștia au dorit ca gestul elevilor și dascălilor de la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia să nu rămână nerăsplătit și le-au oferit felicitări lucrate chiar de ei înșiși.