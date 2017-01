Cum a fost sărbătorit Lucian Grigorescu la Medgidia

Ieri, s-au împlinit 118 ani de la nașterea marelui pictor Lucian Grigorescu. Acesta s-a născut la Medgidia, la data de 1 februarie 1894, a studiat pictura la Universitatea de Arte din București, continuându-și formarea artistică la Roma. Datorită apartenenței și talentului său, Muzeul de artă din localitate (închis în urmă cu doi ani și jumătate), Tabăra de Pictură Internațională de la Medgidia - ajunsă în 2011 la cea de-a VIII-a ediție - și o școală din localitate poartă numele pictorului Lucian Grigorescu. Deși pictorul postimpresionist este serbat la Medgidia an de an, anul acesta, sărbătoarea a fost mai deosebită. Școala cu clasele I-VIII „Lucian Grigorescu” a aniversat 18 ani de când îi poartă numele, motiv pentru care profesorii de aici au pregătit un amplu program cultural-artistic.Elevi, profesori și invitați au depus flori la statuia cu bustul pictorului din curtea școlii, apoi au asistat la activitățile festive. Invitat la Școala „Lucian Grigorescu”, primarul Marian Iordache a felicitat elevii și cadrele pentru munca pe care o depun an de an, dorindu-le succes și pe viitor.De asemenea, Iordache a făcut și un anunț important, vorbind despre un nou proiect cultural al administrației locale: „Dacă momentan Muzeul «Lucian Grigorescu» nu poate fi redeschis, așa cum ne-am fi dorit cu toții, am deschis un muzeu virtual, în care vă invit să pătrundeți cu încredere. Accesând site-ul www.galerievirtualamedgidia.ro, veți intra în lumea tablourilor și a culorilor, veți face cunoștință cu pictori din țară și din străinătate și cu operele lor și veți afla de ce ne mândrim cu Grigorescu. Site-ul este dedicat edițiilor trecute dar și viitoarelor ediții ale Taberei Internaționale de Pictură «Lucian Grigorescu» și este cadoul pe care îl facem astăzi, atât școlii, cât și tuturor locuitorilor și iubitorilor de artă și frumos”.