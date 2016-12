Cum a ajuns profesoara Niciporuc de la „Călinescu“ la Viena

La începutul acestei luni, la Viena (Austria), s-a desfășurat a patra întâlnire transnațională de lucru din cadrul proiectului „Motivation to Study - Motivația pentru studiu”, la care Liceul Teoretic „George Călinescu” este partener. Prof. Monica Niciporuc, ma-nager de proiect, și prof. Alina Codreanu au prezentat ediția în limba română a ghidului pentru profesori elaborat împreună cu partenerii de proiect și concluziile referitoare la cursul de formare pentru profesori organizat în liceu în luna aprilie. De asemenea, au fost trecute în revistă activitățile derulate în perioada aprilie - august de către parteneri și proiectarea activităților care vor avea loc până la încheierea proiectului în țările participante (Italia, Spania, Austria, România și Grecia). În intervalul 12-14 septembrie, a avut loc un nou curs pentru 30 de profesori de diverse specialități de la Liceul „Călinescu”, susținut de formatori din Austria. „Cursul a fost o continuare și o aprofundare a primului curs de acest fel derulat și și-a propus să îmbunătățească competențele și deprinderea profesorilor de a consolida motivația pentru studiu a elevilor, dezvoltând un model de motivare bazat pe psihologia culturală. Modelul are în vedere și un comportament pro-social, care favorizează cooperarea și le oferă atât profesorilor, cât și elevilor șansa de a juca un rol activ în procesul de învățare. Cursul va fi propus spre a fi inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Constanța pentru anul 2011-2012, pentru partea a doua a acestui an școlar”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Alina Codreanu.