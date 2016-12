Cum a ajuns Şcoala 6 o ameninţare pentru învăţământul constănţean

Cum a ajuns Școala 6 o amenințare pentru învățământul constănțean

Scandalul care a „zdruncinat“ liniștea părinților de la școlile gimnaziale nr. 6 și nr. 30 „Gheorghe Țițeica“ din Constanța, în week-end-ul trecut, s-ar părea că s-a încheiat în mod convenabil pentru ambele instituții.Cu o săptămână înainte de începerea acestui an școlar, într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber”, purtând titlul „Drama unei școli din buricul Constanței”, directorul Școlii nr. 6, prof. Mihaela Niculae, recu-noștea că tragedia acestei instituții a debutat prin 2006, când, pe fondul scăderii natalității la nivel local și din cauza îm-bătrânirii cartierului, dar și pe fondul con-curenței unor școli care au cunoscut un management performant, respectiv școlile nr. 30, 7, 29, chiar și nr. 12, s-a ajuns la o situație delicată în ceea ce privește efectivele de elevi care au mai rămas în-matriculați.„Fiecare își apără colegii“Motiv pentru care, în anul școlar 2016-2017, această instituție se află sub efectivul de 300 de elevi care îi permite să dețină personalitate juridică, așa încât trebuie arondată altei instituții de învățământ.Propunerea inițială a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, datând de prin luna decembrie, a fost arondarea la Școala nr. 7 „Remus Opreanu”, colectivul acesteia opunându-se cu vehemență. „Am convocat consiliul profesoral, la care au participat și părinții, iar pe 16 decembrie am înaintat Consiliului Local punctul nostru de vedere”, declara ieri prof. Cris-tina Trancă, directorul Școlii nr. 7. „Pe de o parte, nu suntem cea mai apropiată unitate școlară, dar au și foarte mari datorii, având un număr mic de copii, iar noinu putem susține financiar două școli. Desigur, ar fi apărut și restrângeri de catedră, iar fiecare își apără colegii. Cu toate că, recunoaștem, ar fi fost o soluție avantajoasă pentru noi, ținând cont de numărul mare de solicitări pe care le primim pentru clasa pregătitoare”, a mai adăugat același manager.„Nu a existat nicio conspirație!“Ieri, înainte de a afla vestea cea mare de la Consiliul Local, prof. Mihaela Niculae, directoarea Școlii nr. 6, era extrem de revoltată de turnura pe care a luat-o această situație și de modul cum unele persoane au înțeles să protesteze, or-ganizând grevă japoneză. „Nu a existat nicio conspirație între mine, doamna Drag-nea (directorul Școlii nr. 30 - n.r.) și Consiliul Local, așa cum am auzit că ar fi scandat părinții de la «Gheorghe Țițeica». Consiliul Local este singurul în măsură să stabilească rețeaua școlară. Și părinții mei sunt foarte revoltați de felul în care s-au manifestat unele persoane și consideră reacțiile drept un atac la adresa copiilor lor. Și ei intenționau să realizeze un memoriu, dar i-am rugat să-și păstreze cal-mul. Nu a explicat nimeni că această arondare constituie o procedură administrativă, și nu pleacă nimeni cu mobila în spinare. Mi se pare profund nedrept să se afirme că suntem înglodați în datorii, în condițiile în care la sfârșitul anului școlar 2015 aveam o singură datorie, de 12.000 lei, la RADET. Pentru care nu am stat cu mâinile în sân și am făcut demersuri de eficientizare a con-sumului. Deja trei ingineri ai RADET ne-au vizitat pentru a monta robinete ter-mostatate în încăperile pe care le folosim arareori. Cât despre «vina» stipulată la punctul 3 al petiției părinților de la Școala nr. 30, că avem personal didactic cu gra-dul I, eu o consider o laudă și o recu-noaștere a calității corpului nostru profesoral. Regretăm toate cele întâmplate, pe care le consider rod al comunicării defectuoase, și care pe noi ne-au dezavantajat enorm, creându-ne un nedorit prejudiciu de imagine. De ce ar fi Școala 6 o amenințare pentru celelalte școli din municipiul Constanța?”, a conchis, trist, prof. Niculae.DeznodământulIeri, Consiliul Local Constanța făcea publică decizia Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, din cadrul Consiliului Local al municipiului Constanța, care „în deplin acord cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța au organizat și avizat Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuni-versitar din municipiul Constanța.Astfel, Școala Gimnazială Nr. 6 «Nicolae Titulescu» și Grădinița cu Program Normal «Căsuța poveștilor» vor deveni structură fără personalitate juridică în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 5 «Nicolae Iorga» începând cu anul școlar 2016-2017".Cât despre cine va rămâne director și cine va fi adjunct, e prematur să discutăm, pentru că, așa cum spunea ieri și prof. Mihail Alexandru Moldoveanu, directorul Școlii nr. 5, până la începerea anului școlar 2016-2017 poate vor avea loc concursurile pentru funcția de director și lucrurile se vor așeza într-o altă matcă.