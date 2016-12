Cum a ajuns circul pe scena Casei de Cultură / Galerie foto

Constănțenii care au trecut ieri dimineață prin dreptul Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța se întrebau ce se întâmplă în această instituție, pentru că apăruseră vreo cinci autobuze RATC parcate în șir.Pentru peste 1.000 de școlari mici constănțeni, ieri a fost o zi specială, Teatrul pentru copii și tineret „Luceafărul” din Iași aducând la Casa de Cultură un spectacol foarte apreciat la ultima ediție a Festivalului Gulliver desfășurat la Galați.Povestea lui „Fram, ursul polar”, după Cezar Petrescu, în dramatizarea lui Constantin Brehnescu, a transformat scena într-un mic manej, cu un decor deosebit de elaborat, micuții aclamând fiecare apariție a personajelor, dar mai ales a protagonistului - Fram.De la Doina Iarcuczewicz, actrița care a dat viață amfitrioanei circului, am aflat că acest spectacol este la a doua montare. „Noi am mai avut în repertoriul nostru de-a lungul timpului acest spectacol, dar pentru că știam că va fi un succes de casă l-am reluat cu colegi mai tineri și într-o altă viziune, dar cu același regizori. E frumos când avem o provocare de genul acesta, pentru că am participat cu succes la festivalul de la Galați și urmează să ne mai prezentăm și la alte întâlniri de calibru. Faptul că există o atmosferă de circ convențional pentru imaginația copiilor le aduce micilor spectatori un tonus bun și o provocare de jovialitate. Iar noi ne străduim să aducem un parfum de veselie în amintirea copiilor. De altfel, echipa noastră de la Iași, compusă din 28 de actori, am reușit să cucerim publicul din Statele Unite și până la Bursa, în Turcia, sau Volvograd, Rusia, dar și cu alte reprezentații”.Oltița Cîntec, director artistic la „Luceafărul”, declara în presa ieșeană: „Deplasarea aceasta face parte dintr-un proiect mai amplu al instituției ieșene de prezentare a producțiilor proprii în toată țara, nu numai în cadrul unor festivaluri de gen la care sunt selectate, ci și pentru publicul larg. Luna viitoare, un alt spectacol, unul de sezon, «L-am ales pe Moș Crăciun» de Călin Ciobotari, va fi prezentat la Constanța și Ploiești”.Într-adevăr, Teatrul „Luceafărul” din Iași va reveni în dublă reprezentație luni, 9 decembrie, de la ora 10 și de la ora 12,30, când va fi prezentat spectacolul menționat, ce se adresează copiilor de clasele I-VIII.