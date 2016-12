Cultura, cu coliva la cap. O taxă criminală!

1

Lasati cultura,avem manele !

Intr-adevar,iubitorii de cultura sun de regula inclusi in zonele mai defavorizate financiar si fara taxe in plus ,abia de-si permit sa mai cumpere din cand in cand o carte. Tineretul si asa nu este de multa vreme atras de imbogatirea sufletelor prin cultura adevarata,prefera surogatele si indobitocirea in turma,ca e mai usor si mai ,,cool''. Pe de alta parte,un popor incult este foarte usor de dominat,de tinut in sclavia asta moderna de catre unii ,nici ei suficient de culti,dar cu tupeu de banditi lucizi ,malefici. Oamenii cu mintea instruita se pot revolta usor si eficient impotriva imposturii,impotriva strambatatii,incultii devin doar lasi,slugi perfecte cu aere de barosani ,membrii turmei cu crotalii pe creiere. Taxele impotriva culturii,lupta impotriva spiritului poporului sunt acte deja cunoscute in istorie. Romanii inca nu au cunoscut binele aici in Romania si daca nu se trezesc ,nici nu vor apuca asta in vecii vecilor.