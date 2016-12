Cultura constănţeană n-a murit! Se ridică noul val de actori din bănci de liceu

Cultura constănțeană n-a murit! Se ridică noul val de actori din bănci de liceu

În acest week-end, pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare“, un grup de liceeni constănțeni, ce activează în cadrul Trupei AICI, vor urca pentru o nouă reprezentație cu titlul „Deșteptarea Primăverii“, adaptare după piesa lui Frank Wedekind, în regia lui Tiberiu Roșu și coregrafia aparținând Getei Radvan.Spectacolul face parte din pro-gramul „Primul pas”, inițiat de Asociația cultural-artistică „Teen Talent”, al cărei fondator este chiar actorul Teatrului pentru Copii.„Am pornit la drum, prin 2010, cu liceenii de la Colegiul «Mircea», cu care am și montat această piesă prima dată”, ne-a declarat actorul și regizorul Tiberiu Roșu. „După doi ani de zbateri, mi-am dorit să nu mai avem legătură cu colegiul și să vină spre noi liceeni din mai multe unități de învățământ. Așa încât, prin luna septembrie 2013, am înființat această trupă independentă AICI. Timp de un an și jumătate, am fost găzduiți de Liceul «George Călinescu», după care ne-am reorientat, iar acum, cu sprijinul doamnei Cristina Ionescu, avem un spațiu în care să ne desfășurăm repetițiile. E fascinant să lucrezi cu acești tineri cărora vreau să le cultiv dragostea pentru frumos și care văd că se orientează către cariere în teatru. În țară sunt foarte multe trupe de teatru formate din liceeni, care nu au ca îndrumători profesori și cu care ne întâlnim la diversele festivaluri la care participăm”, a mai adăugat același actor constănțean.„M-a schimbat fundamental teatrul!“Începând din 2013, la fiecare început de an școlar, se fac preselecții pentru viitoarele generații de adolescenți… actori, la care ajung să se prezinte și câte 100 de liceeni constănțeni.„După aceste preselecții, membrii nou intrați participă la niște workshop-uri în care încercăm să ne formăm ca echipă”, afirma, ieri, Răzvan Mîndruță, elev în clasa a XI-a la „Ovidius”. L-am întrebat dacă s-a înscris în această trupă pentru a-și petrece timpul liber sau pentru a se dezvolta. „Inițial, am plecat de la ideea de timp liber și chiar nu am realizat cât de mult voi avea de câștigat în plan personal. Pe mine m-a schimbat radical implicarea în teatru. În clasa a IX-a, când am intrat în trupă, nu eram un tip sociabil, iar acum îmi este mult mai ușor să vorbesc în public, să interacționez cu alți tineri de vârsta mea, nu mai am inhibiții. Școala nu te dezvoltă la fel cum o face o activitate extracurriculară. Nu neapărat teatru, dar voluntariat sau ceva care îți face plăcere este definitoriu în calitatea viitorului nostru. Nu sunt decis să urmez o carieră în teatru, dar nici nu o exclud.Vineri, vom urca pe scenă liceeni de la «Ovidius”, Pedagogic, «Căli-nescu», «Carol I» și ce este interesant la spectacolul acesta este tema abordată, care este evitată de părinți, pentru că se vorbește de sexualitate, despre trecerea de la pubertate la adolescență. Și chiar dacă spectacolul a fost scris la începutul secolului XIX, adolescenții trăiesc aceleași drame, pentru că nu comunică cu părinții lor despre noile metamorfoze, să le zic așa, care apar în trecerea spre adolescență, speriindu-se din cauza lipsei de informație”, a mai afirmat același licean-actor.Săptămâna viitoare, trupa AICI va pleca la Botoșani, la Festivalul Amfiteatru.v v vAșadar, vineri, 8 aprilie, și sâmbătă, 9 aprilie, de la ora 19, constănțenii sunt așteptați în sala Tea-trului pentru Copii și Tineret, de data aceasta spectatorii cu vârste peste 14 ani.